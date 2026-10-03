Când vine vorba despre reducerea riscului de cancer, discuțiile despre alimentație se concentrează adesea pe fibre, legume cu frunze verzi sau fructe de pădure bogate în antioxidanți. Însă, potrivit unui dietetician specializat în oncologie, există un element esențial pentru organism care este frecvent trecut cu vederea: apa.

Jeanna Rich, RDN, dietetician înregistrat specializat în oncologie la OSF HealthCare, numește hidratarea „nutrientul uitat” și explică de ce aportul adecvat de lichide este important pentru sănătatea celulelor și pentru procesele prin care organismul elimină reziduurile, potrivit Parade.

Apa, „nutrientul uitat” pentru sănătatea organismului

Atunci când oamenii încearcă să-și reducă riscul de îmbolnăvire, ajung adesea să acorde o atenție foarte mare etichetelor nutriționale, cantității de fibre consumate zilnic sau suplimentelor despre care se spune că susțin imunitatea și reduc inflamația.

Nutriția are un rol important în repararea celulară, reglarea hormonală și mecanismele naturale de detoxifiere ale organismului. În același timp, neglijarea unor nevoi de bază poate afecta mecanismele de apărare ale organismului.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Parade, unul dintre aceste elemente de bază este apa. Hidratarea adecvată este o componentă esențială a funcționării organismului, însă este adesea neglijată atunci când se vorbește despre nutriția preventivă.

„Adesea numită nutrientul uitat, hidratarea joacă un rol extrem de important în prevenirea cancerului”, a explicat Jeanna Rich.

Ce se întâmplă când organismul nu primește suficientă apă

Potrivit medicului, deshidratarea cronică sau chiar una ușoară crește semnificativ stresul oxidativ. Este vorba despre o stare biologică în care celulele deteriorate se acumulează și pot contribui, în timp, la dezvoltarea unor boli cronice.

O hidratare constantă susține procese fiziologice esențiale, printre care sănătatea celulelor, integritatea ADN-ului, transportul eficient al nutrienților prin membranele celulare și eliminarea reziduurilor din organism.

Menținerea unui nivel adecvat de lichide are un rol important și în protejarea organelor interne. Rich explică faptul că hidratarea contribuie la diluarea substanțelor potențial nocive din urină și la eliminarea reziduurilor.

„O hidratare bună diluează concentrația potențialilor carcinogeni din urină și ajută la deplasarea reziduurilor”, a explicat dieteticianul.

Hidratarea și alimentația bazată pe plante merg împreună

Apa nu este însă prezentată ca un element care poate înlocui o alimentație echilibrată. Dieteticienii specializați în oncologie subliniază că hidratarea funcționează împreună cu o alimentație bogată în nutrienți și predominant vegetală.

Alison Tierney, RD, CD, dietetician specializat în oncologie, supraviețuitoare a cancerului și fondatoarea Wholesome LLC, spune că alimentele pe care le consumăm influențează inflamația, reglarea hormonală, funcția imunitară și chiar modul în care sunt exprimate genele.

„Ceea ce mâncăm influențează inflamația, reglarea hormonală, funcția imunitară și chiar modul în care sunt exprimate genele”, a declarat Tierney pentru Parade.

O dietă bazată în principal pe plante, care include fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, furnizează compuși protectori care contribuie la reducerea stresului oxidativ și a inflamației.

Potrivit lui Tierney, acești compuși „lucrează împreună pentru a reduce stresul oxidativ și inflamația, ambele putând contribui la dezvoltarea cancerului”.

Nu este nevoie să renunți complet la carne

Rich precizează că orientarea către o alimentație predominant vegetală nu înseamnă neapărat adoptarea unei diete strict vegane sau vegetariene.

Ideea este ca plantele să devină centrul meselor, în timp ce cantitatea de carne și alte produse de origine animală să fie redusă.

„Permiteți-vă porții mai mari de plante și mai puțină carne sau produse de origine animală”, a sugerat Rich.

Broccoli, fasolea, fructele de pădure și soia, printre alimentele recomandate

Printre alimentele menționate în material se numără legumele crucifere, precum broccoli, alături de fasole, fructe de pădure și produse din soia.

În cazul broccoliului, Rich spune că acesta poate contribui la mecanismele de reparare a ADN-ului și la inhibarea activării carcinogenilor. Mai exact, leguma poate „îmbunătăți mecanismele de reparare a ADN-ului, inhibând activarea carcinogenilor”.