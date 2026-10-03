Dulceață de morcov cu suc natural de portocale, lămâie și cuișoare. Rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică / Cum se prepară

03 oct. 2026, Rețete
Dulceață de morcov cu suc natural de portocale, lămâie și cuișoare. Rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică / Cum se prepară
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Morcovii nu sunt folosiți doar pentru ciorbe, salate sau garnituri. Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, publicat o rețetă de dulceață de morcov în care legumele sunt combinate cu suc natural de portocale, lămâie și câteva cuișoare.

Rețeta folosește trei kilograme de morcovi și este preparată lent, până când rondelele devin fragede, lucioase și ușor translucide, iar sucul de portocale și zahărul se transformă într-un sirop legat.

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Dulceață de morcov cu portocale și cuișoare. Ingrediente

Pentru această rețetă sunt necesare:

  • 3 kg morcovi
  • 1,5 kg zahăr
  • 2 litri suc natural de portocale, cumpărate din Grecia
  • sucul de la 1 lămâie
  • 1 linguriță pudră din coji de lămâi naturale
  • câteva cuișoare

Cum se prepară dulceața de morcov

Se aleg morcovi sănătoși și bine copți. Se curăță, se spală și se taie în rondele cât mai uniforme, nici prea subțiri, nici prea groase.

Rondelele de morcov se pun într-o cratiță încăpătoare. Se adaugă cele 1,5 kg de zahăr și 2 litri de suc natural de portocale.

Se adaugă sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare.

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Cratița se pune la foc mic și se lasă la fiert încet. Se amestecă din când în când, cu grijă, pentru a nu zdrobi rondelele de morcov.

Dulceața se fierbe până când rondelele devin fragede, lucioase și ușor translucide, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat.

Se face proba pe o farfurioară rece. Dacă siropul rămâne legat după răcire și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata.

Cuișoarele se scot înainte de umplerea borcanelor.

Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine și se lasă să se răcească lent.

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