Morcovii nu sunt folosiți doar pentru ciorbe, salate sau garnituri. Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, publicat o rețetă de dulceață de morcov în care legumele sunt combinate cu suc natural de portocale, lămâie și câteva cuișoare.
Rețeta folosește trei kilograme de morcovi și este preparată lent, până când rondelele devin fragede, lucioase și ușor translucide, iar sucul de portocale și zahărul se transformă într-un sirop legat.
Pentru această rețetă sunt necesare:
Se aleg morcovi sănătoși și bine copți. Se curăță, se spală și se taie în rondele cât mai uniforme, nici prea subțiri, nici prea groase.
Rondelele de morcov se pun într-o cratiță încăpătoare. Se adaugă cele 1,5 kg de zahăr și 2 litri de suc natural de portocale.
Se adaugă sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare.
Cratița se pune la foc mic și se lasă la fiert încet. Se amestecă din când în când, cu grijă, pentru a nu zdrobi rondelele de morcov.
Dulceața se fierbe până când rondelele devin fragede, lucioase și ușor translucide, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat.
Se face proba pe o farfurioară rece. Dacă siropul rămâne legat după răcire și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata.
Cuișoarele se scot înainte de umplerea borcanelor.
Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine și se lasă să se răcească lent.
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