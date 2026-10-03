Satul italian celebru pentru vinuri și peisaje a intrat în Cartea Recordurilor cu un preparat uriaș. Cât a cântărit agnolotti

03 oct. 2026, Articole / Reportaje
Satul italian celebru pentru vinuri și peisaje a intrat în Cartea Recordurilor cu un preparat uriaș. Cât a cântărit agnolotti
Foto Dreamstime
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Un mic sat din nordul Italiei, cunoscut pentru peisajele sale și pentru vinurile produse în regiune, a ajuns în Cartea Recordurilor datorită unui preparat culinar de dimensiuni impresionante. În Fortunago, provincia Pavia, a fost realizat un agnolotti uriaș, un tip de paste făinoase umplute, care a cântărit 148 de kilograme, potrivit MEDIAFAX.

Fortunago, unul dintre cele mai frumoase sate din Italia

Fortunago se află în provincia Pavia, în nordul Italiei, și este inclus pe lista celor mai frumoase sate din Italia.

În regiune se află numeroase podgorii unde sunt produse soiuri de vin foarte căutate, iar localitatea este cunoscută pentru peisajele sale.

De această dată, însă, Fortunago a atras atenția și printr-un record gastronomic.

Agnolotti de 148 de kilograme

În sat a fost realizat un agnolotti uriaș, un preparat din paste făinoase umplute.

Produsul a cântărit 148 de kilograme, reprezentând un record mondial pentru respectivul preparat. Agnolotti a fost omologat de Cartea Recordurilor, potrivit Mediafax.

Recordul aduce astfel gastronomia în prim-planul unei localități italiene cunoscute până acum în special pentru peisajele sale și pentru vinurile produse în regiune.

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