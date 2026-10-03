Ceai sau cafea? Studiul care arată o legătură surprinzătoare cu sănătatea oaselor. Ce au descoperit cercetătorii la aproape 9.700 de femei

03 oct. 2026, Nutriție
Ceai sau cafea? Studiul care arată o legătură surprinzătoare cu sănătatea oaselor. Ce au descoperit cercetătorii la aproape 9.700 de femei
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Consumul regulat de ceai ar putea fi asociat cu o densitate minerală osoasă mai mare la femeile în vârstă, în timp ce un consum foarte ridicat de cafea ar putea avea efectul opus, sugerează un studiu realizat de cercetători australieni.

Cercetarea a analizat obiceiurile de consum ale aproape 9.700 de femei din Statele Unite, cu vârsta de peste 65 de ani. Studiul a fost realizat de cercetători de la Flinders University, iar rezultatele au fost publicate în revista Nutrients, transmite MEDIAFAX.

Ce au observat cercetătorii la femeile care beau ceai

Cercetătorii de la Flinders University au analizat datele unor femei incluse într-un amplu studiu privind osteoporoza. Participantele și-au raportat obiceiurile privind consumul de ceai și cafea în cadrul mai multor evaluări desfășurate pe o perioadă de aproximativ 10 ani.

Specialiștii au urmărit și densitatea minerală osoasă, inclusiv la nivelul șoldului și al zonei în care femurul se conectează cu acesta.

Femeile care consumau în mod regulat ceai aveau o densitate minerală osoasă a șoldului ușor, dar semnificativ mai mare decât cele care nu consumau ceai.

- articolul continuă mai jos -

O posibilă explicație este reprezentată de catechine, compuși naturali din ceai despre care cercetările anterioare sugerează că ar putea susține activitatea celulelor implicate în formarea țesutului osos, potrivit Science Alert.

„Chiar și îmbunătățirile mici ale densității osoase se pot traduce prin mai puține fracturi la nivelul unor grupuri mari de populație”, a explicat Enwu Liu, epidemiolog la Flinders University.

Efectul pare mai pronunțat la femeile cu obezitate

Cercetătorii au observat că asocierea dintre consumul de ceai și densitatea minerală osoasă părea să fie mai pronunțată în rândul femeilor cu obezitate.

Rezultatele nu demonstrează însă că ceaiul previne osteoporoza sau că acesta este responsabil direct pentru oase mai puternice. Studiul a identificat asocieri între obiceiurile alimentare și indicatorii sănătății osoase, iar cercetătorii atrag atenția că sunt necesare investigații suplimentare.

Ce se întâmplă la un consum ridicat de cafea

În cazul cafelei, rezultatele au fost mai complexe. Femeile care consumau mai mult de cinci cești de cafea pe zi aveau o probabilitate mai mare de a prezenta o densitate minerală osoasă mai scăzută.

Autorii menționează că această observație este compatibilă cu cercetări anterioare care au analizat posibilul efect al cofeinei asupra absorbției calciului.

De asemenea, consumul de cafea, indiferent de cantitate, a fost asociat cu o densitate mai redusă a femurului în cazul femeilor care consumaseră cantități mai mari de alcool de-a lungul vieții. Cercetătorii spun că efectele asociate celor două obiceiuri asupra sănătății osoase s-ar putea amplifica reciproc.

De ce contează sănătatea oaselor după menopauză

Osteoporoza reprezintă o preocupare importantă pentru femeile trecute de 50 de ani. Riscul crește după menopauză, când nivelul estrogenului scade.

Acest hormon are un rol important în metabolismul osos, iar reducerea sa poate accelera pierderea de masă osoasă.

Cercetătorii subliniază însă că ceaiul nu înlocuiește măsurile consacrate pentru menținerea sănătății oaselor. Aportul adecvat de calciu și vitamina D rămâne esențial.

Studiul are și unele limite. Majoritatea participantelor erau femei albe, astfel că rezultatele nu pot fi extinse automat la toate populațiile.

Cercetarea, publicată în revista Nutrients, sugerează că un consum moderat de ceai ar putea reprezenta un element suplimentar al unui stil de viață asociat cu sănătatea osoasă, în timp ce consumul foarte ridicat de cafea merită analizat în contextul celorlalți factori de risc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
03 oct.
Meniu economic pentru 3 zile și 2 persoane. Și doar 50 de lei pe zi. Organizarea și lista de cumpărături sunt esențiale
Meniu economic pentru 3 zile și 2 persoane. Și doar 50 de lei pe zi. Organizarea și lista de cumpărături sunt esențiale
Nutriție
03 oct.
Pauza de masă, între recomandările nutriționale și realitate / Dr. Sorina Ispas, medic diabetolog: „Când mănâncă omul? Unde mănâncă?”
Pauza de masă, între recomandările nutriționale și realitate / Dr. Sorina Ispas, medic diabetolog: „Când mănâncă omul? Unde mănâncă?”
Nutriție
03 oct.
VIDEO | 5 alimente sănătoase care nu țin de foame / Tania Fântână (nutriționist): Aud foarte des: „Eu chiar mănânc sănătos. Nu înțeleg de ce nu slăbesc”
VIDEO | 5 alimente sănătoase care nu țin de foame / Tania Fântână (nutriționist): Aud foarte des: „Eu chiar mănânc sănătos. Nu înțeleg de ce nu slăbesc”
Nutriție
02 oct.
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
Nutriție
02 oct.
De ce face zacusca „floare” și cum ar trebui să o prepari, să o conservi și depozitezi pentru a nu avea această problemă. Se poate consuma după ce ai eliminat mucegaiul?
De ce face zacusca „floare” și cum ar trebui să o prepari, să o conservi și depozitezi pentru a nu avea această problemă. Se poate consuma după ce ai eliminat mucegaiul?
Recomandări
Mediafax
ȘOC pentru iubitorii de cafea! Băutura de dimineață care ar putea slăbi oasele
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
CSID
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
CSID
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului

Cele mai noi articole

Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale ies în stradă la București. Protest de Ziua Internațională a Animalelor, față de modul în care autoritățile gestionează animalele
Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale ies în stradă la București. Protest de Ziua Internațională a Animalelor, față de modul în care autoritățile gestionează animalele
Nutrientul „uitat” care ar putea ajuta la reducerea riscului de cancer. Dietetician specializat în oncologie: „Diluează concentrația potențialilor carcinogeni din urină”
Nutrientul „uitat” care ar putea ajuta la reducerea riscului de cancer. Dietetician specializat în oncologie: „Diluează concentrația potențialilor carcinogeni din urină”
Palermo, orașul european în care street food-ul devine experiență gastronomică / Arancine, panelle, sfincione și pani ca meusa sunt câteva dintre preparatele pe care le găsești „pe stradă”
Palermo, orașul european în care street food-ul devine experiență gastronomică / Arancine, panelle, sfincione și pani ca meusa sunt câteva dintre preparatele pe care le găsești „pe stradă”
Dulceață de morcov cu suc natural de portocale, lămâie și cuișoare. Rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică / Cum se prepară
Dulceață de morcov cu suc natural de portocale, lămâie și cuișoare. Rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică / Cum se prepară
Mureș: Taur din rasa Fleckvieh, ales „Mister Parada Taurilor” la evenimentul care a marcat 50 de ani de activitate genetică
Mureș: Taur din rasa Fleckvieh, ales „Mister Parada Taurilor” la evenimentul care a marcat 50 de ani de activitate genetică