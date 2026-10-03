ABC în bucătărie | Cum dezgheți corect peștele congelat / De ce nu ar trebui să îl lași „la temperatura camerei”

03 oct. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum dezgheți corect peștele congelat / De ce nu ar trebui să îl lași „la temperatura camerei”
Foto: ID 304296677 © Naruto4836 | Dreamstime.com
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Cuprins
  1. Dezghețarea în frigider, cea mai sigură metodă
  2. Cum dezgheți peștele în apă rece
  3. De ce nu este recomandată apa caldă
  4. Poți folosi cuptorul cu microunde?
  5. De ce este importantă temperatura la dezghețare
  6. De ce peștele dezghețat poate deveni moale

Peștele congelat poate fi o soluție practică pentru mesele rapide, însă modul în care este dezghețat influențează atât siguranța alimentară, cât și textura produsului. Cele mai sigure metode sunt dezghețarea lentă, în frigider, și dezghețarea rapidă în apă rece, conform The Spruce Eats.

Peștele congelat imediat după capturare își poate păstra foarte bine calitatea, iar porționarea și ambalarea îl fac ușor de depozitat și preparat. Pentru ca aceste avantaje să nu fie pierdute, dezghețarea trebuie făcută în condiții care limitează dezvoltarea bacteriilor.

Dezghețarea în frigider, cea mai sigură metodă

Dacă nu te grăbești, peștele poate fi mutat din congelator în frigider cu o seară înainte de preparare. În acest fel, se dezgheață treptat și rămâne la o temperatură scăzută.

În cazul peștelui ambalat în vid, ambalajul trebuie îndepărtat sau perforat înainte ca produsul să fie pus la dezghețat în frigider. Peștele trebuie așezat pe o farfurie sau într-o tavă, ideal în partea cea mai rece a frigiderului, pentru a evita scurgerea lichidului pe alte alimente.

După dezghețare, peștele se scoate din ambalaj și se tamponează cu prosoape de hârtie înainte de gătire.

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Cum dezgheți peștele în apă rece

Când timpul este limitat, o alternativă rapidă este dezghețarea în apă rece. Pentru fileurile subțiri, procesul poate dura mai puțin de 30 de minute.

Dacă peștele nu este deja într-un ambalaj etanș, acesta trebuie pus într-o pungă de congelare bine închisă, din care se elimină cât mai mult aer. Peștele nu trebuie introdus direct în apă, deoarece poate absorbi apă și își poate modifica textura.

Punga se pune într-un vas cu apă rece, iar robinetul poate fi lăsat să curgă foarte încet, astfel încât să existe un fir subțire de apă. Este important ca apa să fie rece, nu călduță sau fierbinte.

După aproximativ 10 minute, se poate verifica dacă peștele s-a dezghețat. Când este suficient de moale, se scoate din apă și din ambalaj, se tamponează cu hârtie și se gătește imediat.

De ce nu este recomandată apa caldă

Dezghețarea în apă caldă poate părea o metodă mai rapidă, însă crește riscul dezvoltării bacteriilor. În plus, căldura poate afecta textura peștelui și îl poate face moale sau apos.

Același principiu se aplică dezghețării la temperatura camerei. Peștele crud, asemenea celorlalte alimente perisabile, nu trebuie lăsat pe blatul din bucătărie pentru a se dezgheța.

Poți folosi cuptorul cu microunde?

Deși dezghețarea peștelui la microunde este posibilă, cu condiția ca acesta să fie gătit imediat după aceea, metoda nu este ideală. Microundele încălzesc neuniform, astfel că anumite zone ale peștelui pot începe să se gătească în timp ce alte părți sunt încă înghețate.

Această încălzire neuniformă poate afecta textura și poate crea probleme de siguranță alimentară dacă peștele nu este gătit imediat.

De ce este importantă temperatura la dezghețare

Principalul risc este multiplicarea bacteriilor care pot provoca toxiinfecții alimentare. Frigiderul și apa rece mențin peștele într-un interval de temperatură scăzut, în care dezvoltarea bacteriană este încetinită.

Peștele crud sau gătit nu trebuie lăsat la temperatura camerei mai mult de două ore. Dacă temperatura mediului depășește aproximativ 32°C, limita este de o oră.

După manipularea peștelui crud, mâinile, ustensilele și suprafețele care au intrat în contact cu acesta trebuie spălate bine. Ambalajul folosit pentru dezghețare trebuie aruncat.

De ce peștele dezghețat poate deveni moale

Textura moale după dezghețare nu înseamnă neapărat că peștele a fost dezghețat greșit. Dacă este introdus direct în apă fără un ambalaj etanș, poate absorbi apă și deveni apos.

Un alt factor este modul în care peștele a fost congelat inițial. Congelarea rapidă formează cristale de gheață mai mici, care afectează într-o măsură mai redusă structura celulelor. În cazul unei congelări lente, cristalele de gheață pot deteriora celulele, iar la dezghețare se pierde mai mult lichid.

Fileurile și bucățile mai groase pot fi mai susceptibile la această problemă, deoarece necesită mai mult timp pentru congelare. Dacă peștele a fost congelat necorespunzător înainte de cumpărare, textura finală poate fi afectată chiar dacă dezghețarea este făcută corect.

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