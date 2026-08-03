Parlamentul din Ghana a adoptat un proiect de lege care transformă fermele de cacao în zone protejate. Schimbarea destinației terenurilor fără aprobarea autorităților ar urma să devină infracțiune, iar cele mai dure sancțiuni îi vizează pe cei care permit folosirea plantațiilor pentru exploatarea ilegală a aurului.

Proiectul prevede, în asemenea cazuri, pedepse cuprinse între 10 și 20 de ani de închisoare. Acestea ar putea fi însoțite de amenzi importante, calculate în funcție de numărul arborilor de cacao afectați.

Măsura a fost adoptată de Parlament joi, însă conținutul său a fost făcut public abia duminică. Președintele John Mahama nu a promulgat încă proiectul, astfel că noile reguli nu au intrat deocamdată în vigoare, relatează Associated Press citat de G4Media.

Fermele nu vor putea fi transformate fără aprobare

Conform proiectului, toate fermele de cacao din Ghana vor beneficia de statut protejat. Proprietarii nu vor mai putea schimba destinația terenurilor fără autorizarea autorităților, indiferent dacă doresc să le folosească pentru minerit sau pentru alte activități. Cele mai severe pedepse sunt prevăzute pentru transformarea plantațiilor în exploatări ilegale de aur. Practica este cunoscută în Ghana sub numele de „galamsey” și a provocat distrugerea unor suprafețe importante de teren agricol.

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În luna iulie, un reprezentant regional al Ghana Cocoa Board avertiza că peste 100.000 de acri de plantații productive au fost deja distruse în regiunile Ashanti, Western și Central. Pierderea terenurilor a redus producția și veniturile obținute din exporturi.

Fermierii consideră măsura nedreaptă

Proiectul a provocat nemulțumirea unor cultivatori. Moses Djan Asiedu, administrator al Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association și el însuși fermier, susține că măsura este incorectă în forma actuală. El afirmă că agricultorii își folosesc propriile resurse pentru a cumpăra și curăța terenurile, după care trebuie să întrețină plantațiile mai mulți ani înainte să obțină venituri. În același timp, sprijinul primit din partea statului ar fi insuficient.

Reprezentantul fermierilor consideră că, dacă plantațiile sunt tratate drept un bun național, statul ar trebui să suporte o parte mai mare din costurile de producție. Cultivatorii se tem că noua lege le limitează dreptul de a decide asupra terenurilor în care au investit.

Cacao asigură aproape 15% din veniturile Ghanei din exporturi

Cultura de cacao reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru sute de mii de familii din Africa de Vest. În Ghana, boabele de cacao generează aproape 15% din veniturile totale obținute din exporturi. În statul vecin Coasta de Fildeș, ponderea ajunge la aproximativ 40%.

Autoritățile din Ghana stabilesc la începutul fiecărui sezon un preț fix plătit cultivatorilor. Cea mai mare parte a producției este cumpărată prin intermediul unor companii autorizate de stat. Sistemul a fost creat pentru a-i proteja pe agricultori de variațiile puternice ale prețurilor internaționale.

Contractele futures pentru cacao au depășit 12.000 de dolari pe tonă în 2024, pe fondul temerilor legate de aprovizionare. Ulterior, cotațiile au coborât până în apropierea pragului de 4.000 de dolari pe tonă, după ce oferta a ajuns să depășească cererea.

În acest context, autoritățile încearcă să împiedice abandonarea plantațiilor și transformarea lor în exploatări miniere. Fermierii avertizează însă că sancțiunile foarte dure nu vor rezolva problemele sectorului dacă nu sunt însoțite de prețuri suficiente și de sprijin pentru costurile de producție.