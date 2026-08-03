Bulgaria începe controale „la scară largă” pentru fructele și legumele importate. Verificări sporite inclusiv la frontiera cu România

03 aug. 2026, Articole / Reportaje
Bulgaria începe controale „la scară largă” pentru fructele și legumele importate. Verificări sporite inclusiv la frontiera cu România
Foto Dreamstime
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Autoritățile din Bulgaria încep o amplă operațiune de control al fructelor și legumelor importate, cu verificări sporite la punctele de trecere a frontierei. Măsurile vizează combaterea importurilor ilegale, a produselor de calitate slabă și a mărfurilor pentru care lipsesc documentele sau a căror origine nu poate fi stabilită clar, potrivit publicației bulgare Sega, citată de Rador Radio România și G4Media.

Controalele vor fi intensificate la frontierele Bulgariei cu Turcia și Macedonia de Nord, iar echipe suplimentare vor fi trimise și la punctele de trecere a frontierei cu România și Grecia.

La operațiune participă inspectori ai Agenției Vamale, Ministerului Agriculturii și Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentelor.

Ce urmăresc autoritățile bulgare

Scopul controalelor este identificarea și oprirea importurilor ilegale de produse agricole, dar și verificarea calității mărfurilor, a documentelor și a originii acestora.

Fructele și legumele se află pe lista bunurilor considerate cu „risc fiscal ridicat” în Bulgaria, ceea ce presupune deja controale din partea Agenției Naționale pentru Venituri, inclusiv prin intermediul unor echipe mobile.

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O atenție deosebită este acordată frontierelor cu Turcia și Macedonia de Nord, state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Între 10 și 15 camioane cu fructe și legume ajung zilnic la o singură bursă

Dimensiunea importurilor este importantă. În medie, între 10 și 15 camioane de mare tonaj încărcate cu fructe și legume ajung în fiecare zi la bursa de mărfuri din satul Părveneț, regiunea Plovdiv, potrivit postului NOVA.

Produsele provin cel mai frecvent din Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Albania și Italia.

Printre mărfurile importate se numără produse foarte consumate pe piața bulgară, precum roșii, castraveți, ardei și pepeni verzi, dar și citrice.

Importatorii, verificați inclusiv pentru facturi subevaluate

Ilia Gatev, directorul executiv al Bursei de Mărfuri din Părveneț, consideră necesară intensificarea controalelor și spune că verificările ar trebui să vizeze inclusiv calitatea produselor care intră în țară.

„Să se facă verificări, să se verifice absolut totul, inclusiv calitatea produselor care vin din străinătate. Nu este un secret pentru nimeni faptul că unii dintre importatori folosesc facturi subevaluate pentru bunurile importate”, a declarat Ilia Gatev pentru Nova TV.

Acesta avertizează însă că intensificarea controalelor nu înseamnă automat și prețuri mai mici pentru consumatori.

Dimpotrivă, verificările suplimentare ale camioanelor ar putea prelungi timpul necesar intrării mărfurilor pe piață, iar efectul ar putea fi chiar o creștere a prețurilor.

Operațiunea începe într-o perioadă în care prețurile fructelor și legumelor sunt în scădere pe piața bulgară. Intensificarea verificărilor asupra produselor din import ar putea reduce, de asemenea, presiunea concurențială exercitată de acestea asupra produselor agricole locale.

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