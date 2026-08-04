O idee descoperită în timpul facultății, trei hectare de teren disponibile și experiența familiei cu sucul de aronia au stat la începutul unei ferme care astăzi cultivă 4,6 hectare certificate ecologic, în Hănțești, județul Suceava. Într-un an bun, producția ajunge la 10-20 de tone de fructe.

Alexandru Andrieși, producător Aronia Bio Hănțești și președinte al Asociației Gustă din Bucovina, vorbește, într-un interviu pentru G4Food, despre ce presupune cultivarea ecologică a unui fruct încă mai puțin obișnuit în România, despre secetă și schimbările climatice, procesare și cercetare, costurile din spatele unei cutii de suc, dar și despre partea mai puțin vizibilă a unei mici afaceri agricole: vânzarea.

Pentru că, spune Alexandru Andrieși, una dintre cele mai mari provocări pentru un mic fermier nu mai este neapărat să producă, ci să reușească să vândă. Astăzi, ajunge să fie în același timp cultivator, vânzător, director de marketing și contabil.

De la un articol citit în facultate la prima plantație de aronia

G4Food: Cum a început povestea Aronia Bio Hănțești și de ce ați ales tocmai aronia? Este o cultură mai puțin obișnuită pentru România și cu atât mai interesantă pentru nordul țării. Ce știați despre această plantă când ați început și ce v-a convins să investiți într-o asemenea plantație?

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Alexandru Andrieși: Prima oară am auzit de aronia prin 2011-2012. Eram în facultate și citisem un articol în presa de profil, pe agricultură, despre trei culturi mai noi în țara noastră. Cred că erau paulownia, aronia și încă o cultură, nu-mi aduc aminte acum. Mi-a stârnit interesul aronia pentru că era o plantă, un arbust cu fructe care erau recomandate în special celor cu diabet. Am vorbit cu tata, i-am spus de această idee. Noi activam în alt domeniu în acea perioadă și s-a pierdut interesul destul de rapid.

Ulterior, ai mei au cumpărat suc de la un prieten de-al nostru și au văzut concret rezultatele sucului de aronia asupra sănătății: colesterolul rău a scăzut, a fost reglată tensiunea arterială, cel puțin la tata, și glicemia. Și atunci, oarecum, acela a fost argumentul suprem pentru a planta arbuști de aronia. Se întâmpla să avem o suprafață liberă de vreo trei hectare. Se întâmpla vara, iar din toamnă chiar am și început să plantăm trei hectare.

G4Food: Ulterior ați extins plantația. Cum arată ferma astăzi? Ați crescut atât ca business, cât și ca suprafață cultivată?

Alexandru Andrieși: Da. În prezent cultivăm 4,6 hectare. Toată plantația este certificată ecologic și nu ne facem planuri să extindem plantația, pentru că am plantat treptat. Încă nu a ajuns toată plantația la rod maxim. Dar avem o producție bună. Noi nu practicăm, nu știu, o cultivare intensivă. Efectiv, cât se face, atât se face.

G4Food: Care ar fi producția într-un an bun?

Alexandru Andrieși: Undeva între 10 și 20 de tone de fruct.

Ce înseamnă cultivarea aroniei în sistem ecologic

G4Food: Ce presupune cultivarea în sistem ecologic? Din exterior, când auzi „ecologic”, pare că aproape totul are mai nou această etichetă. Ce înseamnă concret, mai ales în cazul aroniei?

Alexandru Andrieși: Aronia, ca plantă, este foarte pretabilă pentru sistemul ecologic. Nu are dăunători specifici acestei plante.

Avem un dăunător universal, să spun așa, în lunile aprilie-mai, gândacul păros, care nu prea poate fi combătut cu substanțe nici în sistemul convențional, cu atât mai mult nu putem să-l combatem în sistem ecologic. Din fericire, nu am fost invadați de acest dăunător în ultimii ani. Cred că prin 2020-2021 am simțit o prezență mai mare a acestui gândac. Noi l-am combătut cu ligheane albastre. Un lighean albastru, în care pui apă. Noi am folosit și feromoni pentru atracția masculilor. Și aceștia efectiv se îneacă și astfel se intrerupe ciclul de reproducere al daunatorului. Asta ar fi o provocare, deci în lunile aprilie-mai. După care avem, în perioada de coacere, iulie-august, graurii.

Aici, în zona noastră, în localitatea Hănțești, suntem foarte aproape de Siret. Și aceștia și-au găsit un loc ușor unde să facă un popas mai lung și unde să caute hrană în zonă.

Și aici, la fel, tot așa combatem, în sistem ecologic. Avem un laser care are un tipar aleatoriu și fugărește pasărea. Ea îl percepe ca pe un pericol iminent. Nu știe cum să reacționeze și atunci pleacă. Avem zmei, avem tunuri pe gaz, care pocnesc la un interval de timp. Deci secretul este să combini mai multe variante.

Seceta, grindina și schimbările climatice: „În anumiți ani și-a pus amprenta”

G4Food: Ce observați în ultimii ani în perioadele de înflorire și recoltare? Ce probleme aveți legate de secetă, temperaturi extreme și fenomene pe care poate la începutul businessului nu le întâmpinați?

Alexandru Andrieși: Ca fenomene meteorologice extreme, aici putem aminti grindina. Putem aminti seceta prelungită. Ploi pe o perioadă mai lungă de timp nu prea au fost în zona noastră.

De grindină ne-a ferit Dumnezeu. Nu am avut probleme în acești ani. Noi am început în 2018. Atunci am plantat prima suprafață și până acum nu am avut probleme cu grindina. Culmea, la 500 de metri avem o suprafață dată de primărie către cei care gestionează stațiile antigrindină. Dar, pentru că la nivel național a fost sistat acest program, a fost ceva dezbatere acolo în privința efectelor mai mult nocive asupra agriculturii decât a efectelor pozitive. Dar, mă rog, e o întreagă dezbatere.

Seceta, într-adevăr, în anumiți ani și-a pus amprenta prin faptul că fructele s-au dezvoltat, dar nu au acumulat suficientă apă. Și, evident, acest lucru s-a văzut și în recolta finală și în producția finală.

De la fruct proaspăt și suc la pulbere, fructe uscate și colaborări cu industria alimentară

G4Food: Care este drumul unui fruct către destinația finală, către sucul care ajunge la consumator? Fructele pot fi consumate și ca atare, nu doar sub formă de suc. Am întâlnit în comerț inclusiv varianta congelată.

Alexandru Andrieși: Da. Noi nu avem o unitate de procesare momentan, dar procesăm la un terț.

Avem un partener unde procesăm sucul, deci îl avem sub formă de suc pe toată perioada anului. În perioada recoltării vindem și fruct proaspăt și cam astea ar fi cele două variante. Lucrăm să avem și partea de fruct congelat. Am găsit un partener aici, aproape, în zonă, și atunci avem și un cost mai mic ca să putem congela, să vindem și în perioada de extrasezon.

Pe viitor intenționăm și pulbere sau fructe uscate și chiar, poate, colaborări cu industria.

De ce? Pentru că aronia este și un colorant alimentar natural foarte bun. Dă o culoare deosebită produselor.

Noi, de altfel, avem și un parteneriat cu Facultatea de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Am dat suc și fructe spre studiu, iar cercetătorii de acolo le-au testat și le-au introdus, le-au încorporat în anumite tipuri de produse alimentare.

Rezultatele fiind foarte, foarte bune.

Câtă aronia se consumă și ce spune producătorul despre contraindicații

G4Food: Aronia este catalogată drept un „superfruct”, mai ales datorită conținutului mare de antioxidanți. Există contraindicații pentru consumul de aronia?

Alexandru Andrieși: O regulă de aur în consumul de aronia, fie suc sau fruct proaspăt, este că se consumă într-o cantitate foarte mică.

Cel puțin produsul nostru este pur, nu are adaos de apă, zahăr și așa mai departe, alți conservanți.

Are capacitatea asta de a scădea glicemia și/sau tensiunea într-un timp relativ scurt și atunci trebuie consumat cu moderație și după ce se servește masa.

G4Food: Practic, pentru aceste beneficii ați cunoscut inițial aronia. Spuneați că ați observat chiar înainte să intrați în acest business anumite efecte și că aceasta a fost și motivația din spatele deciziei de a cultiva aronia. Acum, după niște ani în care ați cunoscut și mai bine produsul pe care îl vindeți, cum ați descrie cele mai importante calități ale sale? Cât este știință și beneficiu și cât este marketing?

Alexandru Andrieși: Sunt unele studii, de exemplu, care spun sau demonstrează faptul că aronia este indicată și în afecțiuni oncologice.

Noi însă am ales să nu marketăm acest lucru, dar am avut clienți care au solicitat-o pentru perioada de după chimioterapie, de exemplu.

În general, efectele sunt vizibile din primele zile de consum. În special asupra glicemiei, tensiunii arteriale.

Este un energizant foarte bun, pe care îl recomandăm pentru imunitate, pentru că există această percepție populară a faptului că în perioada rece avem nevoie de imunitate. Dar avem nevoie de imunitate în toată perioada anului și mai ales pe timpul verii.

Cred eu că avem un corp supus la un stres mult mai mare decât în perioada rece. Și pierdem foarte mulți electroliți.

Cel puțin în ultimii ani ați observat poate și dumneavoastră că se întâmplă dimineața să plouă și la amiază să fie 30 de grade.

Și schimbările bruște de temperatură supun corpul la un stres. Mai ales când suntem influențați de presiunea atmosferică și atunci persoanele meteosensibile resimt cu adevărat.

G4Food: Dar în cazul femeilor însărcinate, al celor care alăptează și al copiilor există anumite limite?

Alexandru Andrieși: Nu există studii care să indice că se poate întâmpla ceva rău. Cu toate acestea, noi menționăm pe cutie că trebuie întrebat medicul curant înainte de a se consuma.

Avem cliente care au întrebat medicul, au primit OK-ul și au consumat și nu este nicio problemă.

Noi asta recomandăm, să fie întrebat și medicul de care aparțin clienții.

De asemenea, aronia are un conținut mai mare de potasiu, care este foarte benefic pentru inimă, pentru vasele sanguine. În schimb, pentru cei care fac dializă este recomandat să întrebe medicul înainte.

Pentru cei cu un stomac sensibil, la fel, de la caz la caz, dacă au avut un istoric de gastrită sau alte episoade mai severe, cu alte afecțiuni, la fel ar trebui să întrebe medicul.

Cam astea ar fi principalele contraindicații.

Cum recunoști un suc de aronia de calitate

G4Food: Au apărut foarte multe businessuri care se ocupă de aronia. Cum poate recunoaște consumatorul un suc de aronia de calitate? Ce ar trebui să găsească pe etichetă și care este diferența dintre un suc 100% aronia și băuturile în care aronia este combinată cu apă, zahăr sau alte fructe?

Alexandru Andrieși: În mod normal, legea obligă producătorii să treacă pe etichetă ingredientele produsului în ordinea cantității de ingrediente din acel produs. Adică în ordine descrescătoare.

Eu recomand ca toți clienții să citească eticheta înainte de a cumpăra, să se informeze.

Ce întrebări mi s-au pus de-a lungul timpului? Că la alt producător era mai dulce sau că era mai astringent.

Astringența este ceva specific fructului de aronia, datorată cantității de taninuri.

Răspunsul nostru pentru clienți la o astfel de întrebare ar fi că diferă de la producător la producător. Diferă în funcție de sol, de condițiile de climă din zona de unde este recoltat fructul.

Depinde de perioada recoltării. Dacă l-a lăsat mai mult timp pe rod și apoi l-a recoltat, poate să capete un gust mai dulce și atunci gustul nu are cum să fie la fel la toți producătorii.

Eu ce fac? Acolo unde merg fizic și îmi vând produsul, pentru că îmi place să merg și la Piața Volantă, unde merg de cinci ani, clienții degustă înainte de a cumpăra.

La fel încerc, acolo unde se poate, în magazinele partenere, să ofer o cutie care să fie exclusiv pentru degustarea produsului.

Astea ar fi cele două reguli: să citească eticheta și să guste înainte.

Sigur că este amar la gust. Nu o să umblu niciodată la produs, chiar dacă este foarte astringent. În unii ani a fost chiar astringent, astringent.

Sucul se poate dilua cu apă. Atunci când îl consumăm, punem puțină apă în pahar.

Și în ceai. Mi-a spus un client că este o metodă la care a apelat.

Poate fi încorporat în iaurt foarte bine, dimineața, cu cereale, în limonadă.

Și, mai nou, am înțeles că se practică și cocktailurile care conțin aronia, pentru că echilibrează gustul și dă și o culoare foarte deosebită.

De ce costă o cutie de suc de aronia între 70 și 120 de lei

G4Food: Sucul de aronia 100% natural și ecologic nu este un produs ieftin, iar pentru consumator poate apărea firesc întrebarea de ce costă atât de mult. Ce se află în spatele prețului unei cutii de suc, de la înființarea și întreținerea plantației până la recoltare, procesare, ambalare și distribuție?

Alexandru Andrieși: Costul este cel care variază între 70 și 120 de lei. Depinde de regiunea în care este comercializat.

Noi încercăm și avem o politică de prețuri oricum stabilă. Adică am suportat destul de multe șocuri pe care le-am primit.

Creșterea TVA, creșterea combustibilului, care s-au reflectat în costurile pentru lucrările din plantație, dar până și în costul transportului, ambalajului, de la producători la noi.

De asta noi și încercăm să apelăm la producători locali, la alte firme mici: etichete, ambalaje de carton, sacoșe etc. Cât mai local, ca să optimizăm costurile.

Sigur că în spate avem lucrări de întreținere, avem salariați, avem costuri de deplasare dacă mergem la târguri.

Aronia, studiată inclusiv pentru ambalaje care își schimbă culoarea

G4Food: Ați menționat colaborarea cu zona de cercetare de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și voiam să vă întreb despre acest potențial al aroniei. Ce ați descoperit, ce se urmărește și, având în vedere cercetările care s-au efectuat asupra acestui fruct, există un potențial mai mare decât cel pe care îl cunoaștem astăzi?

Alexandru Andrieși: Studii se fac continuu pe acest fruct.

Cel mai recent studiu, adică să ilustrăm o altă aplicabilitate a aroniei, un cercetător a făcut un ambalaj în care a folosit aronia, pentru că are o componentă care, introdusă într-un ambalaj, oricum ecologic, atunci când produsul, în special un produs din carne, este aproape de expirare, face ca membrana ambalajului să-și schimbe culoarea și atunci să fie un indicator vizual al faptului că acel produs nu este bun.

Și a fost folosită aronia, adică un extract din aronia, o componentă chimică de acolo, pentru acel pătrățel vizual de pe ambalajul unui produs din carne.

La nivel de studiu. Noi suntem oricum curioși să vedem ce noutăți mai sunt despre aronia.

La fel, un studiu recent de la Iași, chiar de la Universitatea de Medicină și Farmacie, arată faptul că fructul de aronia este indicat în afecțiuni urinare. Deci combate foarte eficient apariția bacteriilor în acele afecțiuni.

Și a fost un studiu comparativ între aronia, afine și soc negru, cred.

Iar aronia și socul negru au prezentat valori foarte bune în combaterea acelor afecțiuni.

Cum îmi place mie să spun clienților, sucul nu ne întreabă ce ne doare. Nu îi putem spune că e pentru stomac, glicemie și așa mai departe. El, având compoziția naturală, își face treaba acolo unde ajunge.

„Dacă ești cel mai bun cultivator de aronia, dar nu știi să vinzi, acolo este o problemă”

G4Food: Dacă astăzi cineva care deține câteva hectare de teren ar vrea să planteze aronia pentru că a auzit că este o afacere profitabilă, ce i-ați spune înainte să investească? Care este partea despre cultivare și vânzare pe care oamenii nu o văd? Și, având în vedere tot ce știți acum, ați mai lua-o de la capăt cu același produs?

Alexandru Andrieși: Pentru noi este o satisfacție faptul că avem o cultură care este benefică pentru sănătatea umană și faptul că îți câștigi și traiul în același timp. Deci este o dublă satisfacție.

Din punctul ăsta de vedere, da, aș lua-o de la capăt fără niciun dubiu.

Sunt lucruri pe care le-aș schimba dacă aș avea mintea de acum și ar trebui să o iau de la capăt cu cultivarea și vânzarea aroniei. Este o cultură ușoară în întreținere și cultivare. Cum am spus, este pretabilă și pentru agricultura ecologică.

Însă, în prezent, mai ales cu social media și toate canalele de informare, nu poți să nu legi cultivarea de vânzare.

Deci, dacă ești cel mai bun cultivator de aronia, dar nu știi să vinzi, acolo este o problemă.

Știu foarte mulți fermieri mici. Sunt și cultivatori, și vânzători, și directori de marketing, și contabili etc.

Trebuie gestionate foarte bine toate aceste funcții pe care un fermier le are inevitabil. Trebuie păstrat un echilibru.

Faptul că am o pregătire juridică în spate m-a ajutat oarecum să am o claritate în ceea ce transmit consumatorului și faptul că sunt prezent tot timpul la târguri sau dau spre degustare ori mențin o politică de preț OK, prin care să arăt că nu mă interesează neapărat un profit cât să mă îmbogățesc peste noapte, ci, efectiv, este o fermă de familie.

Suntem eu și tata în prezent, care ne ocupăm de fermă, fiecare cu părticica lui în această activitate.

Eu v-aș recomanda să studiați un pic piața.

Nu este atât de greu să-ți plantezi o suprafață mică de 10-20 de ari, dar cu vânzarea este o problemă.

În ultimul an, cel puțin, am fost sunat de fermieri mici care doresc să-și vândă fructul, să scape de povara vânzării, să vândă fructul și noi să-l preluăm și așa mai departe.

Noi nu practicăm acest tip de activitate. Noi procesăm strict fructul nostru, pentru că noi știm ce cultivăm.

Nu aș putea să iau fructul altcuiva. Ar trebui să încep să fac analize, să văd ce este acolo, dacă este sau nu în certificare ecologică. Nu vreau să amestec lucrurile.

Dar, pentru consumul propriu, eu recomand tuturor să-și pună două-trei rânduri de aronia, așa cum își pun două rânduri de meri, de peri, zmeură și așa mai departe.

Eu zic că este foarte bine să aibă și câțiva arbuști de aronia în curte.

Să pună fructele la congelat, să le mănânce în combinație cu alte fructe.

Din fructe de aronia, de altfel, se fac produse ca din orice alt fruct: dulceață, aronată, vin, exact ca la orice alt fruct.

De la Piața Volantă din Suceava la magazine și comenzi în toată țara

G4Food: Spuneți-mi și despre zona de desfacere a produsului. Unde îl vindeți? Și aș vrea să vorbim și despre asociația din care fac parte mai mulți producători locali din zonă.

Alexandru Andrieși: Da. Primul punct de vânzare unde ne-am făcut mai cunoscuți a fost Piața Volantă și este Piața Volantă „Din drag de Bucovina”, din curtea Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, care ne-a primit cu brațele deschise acolo și chiar orice producător prezent acolo a simțit un sprijin real din partea statului. Iată o colaborare foarte bună stat-privat.

Acolo ne-am făcut cunoscuți și ulterior ne-am făcut propriul website, de unde lumea poate comanda. Facem colete în toată țara. Am trimis și în străinătate. Apoi am început să avem parteneriate cu magazine locale, băcănii, chiar cafenele.

Și ulterior am intrat chiar și în rețeaua Profi, unde au un program destinat producătorilor mici și cu cantități mai mici de produse, și livrăm în prezent în magazinele din județul Suceava și chiar în cinci magazine din București.

Și participăm la târguri, unde iarăși ne facem și promovare și vindem și suc. Astea ar fi canalele de distribuție.

Gustă din Bucovina: de la producătorii din Piața Volantă la târguri internaționale

Iar în prezent facem parte din Asociația Gustă din Bucovina, ce reunește producătorii locali din Piața Volantă.

Și prin intermediul acesteia avem diferite oportunități de promovare a poveștii noastre din spatele produselor.

Participăm și la târguri internaționale. Produsele noastre au ajuns chiar în Qatar, în februarie, pentru a fi expuse și pentru a se vorbi despre asta celor interesați.