Ordin al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Catalogului naţional al zonelor prioritare pentru biodiversitate, publicat în transparenţă

03 aug. 2026, Agribusiness
Ordin al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Catalogului naţional al zonelor prioritare pentru biodiversitate, publicat în transparenţă
FOTO: wikimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Referitor la proiectul de Ordin al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Catalogului naţional al zonelor prioritare pentru biodiversitate, publicat în transparenţă pe site-ul MMAP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face următoarea informare:

MADR a fost consultat şi a avizat proiectul de Ordin pentru aspectele care vizează prevederile referitoare la zonele prioritare pentru biodiversitate care se suprapun cu pajişti permanente.

Între MADR şi MMAP au avut loc întâlniri de lucru, atât la nivel tehnic, cât şi la nivel decizional, în vederea identificării unei soluţii de reglementare clare şi echilibrate, transmite Agerpres.

Proiectul de Ordin, aflat în transparenţă, se referă strict la lista zonelor prioritare pentru biodiversitate din anexă şi vizează exclusiv terenurile agricole şi forestiere din parcurile naţionale şi naturale, din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, din alte rezervaţii deja declarate arii naturale protejate, precum şi pădurile virgine şi cvasivirgine şi terenurile aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Ministerul Agriculturii s-a asigurat că, prin desemnarea zonelor prioritare pentru biodiversitate, să nu fie create obligaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fermierii care deţin sau administrează pajişti în aceste zone.

- articolul continuă mai jos -

Totodată, la solicitarea MADR, proiectul de ordin prevede că, în cazul zonelor prioritare pentru biodiversitate care se suprapun cu pajişti permanente, orice modificare ulterioară a măsurilor de conservare necesită acordul proprietarului terenului, conform legii, şi avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

MADR urmăreşte ca măsurile de conservare a biodiversităţii să fie implementate într-un mod echilibrat şi va continua dialogul instituţional cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, astfel încât orice măsură cu impact asupra sectorului agricol să fie fundamentată prin consultare şi să ofere claritate şi predictibilitate fermierilor.

Proiectul de act normativ poate fi consultat accesând pagina de internet oficială a MMAP, www.mmediu.ro, secţiunea Transparenţă – Proiecte de acte normative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
03 aug.
Fermierii români susțin că Strategia de Biodiversitate a Guvernului amenință securitatea alimentară și veniturile din agricultură
Fermierii români susțin că Strategia de Biodiversitate a Guvernului amenință securitatea alimentară și veniturile din agricultură
Agribusiness
03 aug.
Curtea de Apel București suspendă reorganizarea sistemului antigrindină și alte Hotărâri ale Guvernului Bolojan/ UPDATE: Guvernul va face recurs
Curtea de Apel București suspendă reorganizarea sistemului antigrindină și alte Hotărâri ale Guvernului Bolojan/ UPDATE: Guvernul va face recurs
Agribusiness
01 aug.
VIDEO | De luni până vineri, jurnalist și în weekend, fermier. Cum a construit Sorin Andreiana o mică fermă în jurul casei părintești
VIDEO | De luni până vineri, jurnalist și în weekend, fermier. Cum a construit Sorin Andreiana o mică fermă în jurul casei părintești
Agribusiness
31 iul.
Când trebuie culese roșiile pentru a avea cel mai bun gust / Nu este necesar să se coacă în întregime pe plantă
Când trebuie culese roșiile pentru a avea cel mai bun gust / Nu este necesar să se coacă în întregime pe plantă
Agribusiness
31 iul.
Ucraina își majorează prognoza pentru recolta din 2026 / Exporturile de 52 de milioane de tone depind de funcționarea porturilor
Ucraina își majorează prognoza pentru recolta din 2026 / Exporturile de 52 de milioane de tone depind de funcționarea porturilor