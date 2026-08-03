Referitor la proiectul de Ordin al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind aprobarea Catalogului naţional al zonelor prioritare pentru biodiversitate, publicat în transparenţă pe site-ul MMAP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face următoarea informare:

MADR a fost consultat şi a avizat proiectul de Ordin pentru aspectele care vizează prevederile referitoare la zonele prioritare pentru biodiversitate care se suprapun cu pajişti permanente.

Între MADR şi MMAP au avut loc întâlniri de lucru, atât la nivel tehnic, cât şi la nivel decizional, în vederea identificării unei soluţii de reglementare clare şi echilibrate, transmite Agerpres.

Proiectul de Ordin, aflat în transparenţă, se referă strict la lista zonelor prioritare pentru biodiversitate din anexă şi vizează exclusiv terenurile agricole şi forestiere din parcurile naţionale şi naturale, din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, din alte rezervaţii deja declarate arii naturale protejate, precum şi pădurile virgine şi cvasivirgine şi terenurile aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Ministerul Agriculturii s-a asigurat că, prin desemnarea zonelor prioritare pentru biodiversitate, să nu fie create obligaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fermierii care deţin sau administrează pajişti în aceste zone.

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Totodată, la solicitarea MADR, proiectul de ordin prevede că, în cazul zonelor prioritare pentru biodiversitate care se suprapun cu pajişti permanente, orice modificare ulterioară a măsurilor de conservare necesită acordul proprietarului terenului, conform legii, şi avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

MADR urmăreşte ca măsurile de conservare a biodiversităţii să fie implementate într-un mod echilibrat şi va continua dialogul instituţional cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, astfel încât orice măsură cu impact asupra sectorului agricol să fie fundamentată prin consultare şi să ofere claritate şi predictibilitate fermierilor.

Proiectul de act normativ poate fi consultat accesând pagina de internet oficială a MMAP, www.mmediu.ro, secţiunea Transparenţă – Proiecte de acte normative.