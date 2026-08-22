Nea Mihai, prima reacție după scandalul merdenelelor: „Nu ne dorim războaie”. Cozi uriașe la patiseria din Piața Amzei

Scandalul pornit de la merdeneaua cu margarină a avut un efect neașteptat asupra celebrei patiserii din Piața Amzei. După valul uriaș de reacții din mediul online, Nea Mihai a transmis primul său mesaj public, mulțumind oamenilor care i-au fost alături și subliniind că nu își dorește „războaie, rivalități sau polemici”.

„Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne-ați susținut și ne susțineți, ne-ați scris, ne-ați încurajat și ne-ați arătat că, dincolo de orice situație apărută, contează oamenii și relațiile construite în timp”, a transmis patiseria.

Nea Mihai a vorbit și despre legătura sa cu Piața Amzei, locul în care patiseria a devenit, în timp, un reper pentru bucureșteni.

„Pentru noi, Piața Amzei înseamnă familie, muncă, oameni și o comunitate în care ne dorim să existe loc pentru toată lumea. Nu ne dorim războaie, rivalități sau polemici. Credem că fiecare își poate vedea de drumul său, cu respect pentru cei din jur.”

Între timp, reacția publicului s-a mutat și din online în fața patiseriei. Potrivit Adevărul, vineri seară, zeci de oameni au format cozi pentru merdenelele care au ajuns, în ultimele zile, în centrul unei dispute neașteptate.

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De la o merdenea la o „cauză națională”

Totul a pornit după ce Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, a ironizat merdeneaua cu margarină și „spărtură de brânză”, comparând-o cu produsele realizate cu unt.

Mesajul a fost interpretat de mulți internauți drept o ironie nu doar la adresa produsului, ci și a oamenilor care îl cumpără. Reacțiile au explodat rapid pe rețelele sociale, iar susținerea pentru patiseria din Piața Amzei s-a transformat într-un adevărat fenomen.

Au apărut mesaje de susținere, glume, invitații la coadă și chiar un eveniment pe Facebook prin care oamenii erau îndemnați să cumpere o merdenea de la Nea Mihai și să o mănânce în fața clădirii La Mița Biciclista.

La Mița Biciclista și-a cerut ulterior scuze public pentru modul în care a fost transmis mesajul, admițând că reacțiile critice au fost îndreptățite.

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