Fondurile pentru achiziții simple prin DR-14, epuizate. AFIR a primit 753 de cereri

06 oct. 2026, Agribusiness
Fondurile pentru achiziții simple prin DR-14, epuizate. AFIR a primit 753 de cereri
Foto: Dreamstime
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Fondurile disponibile pentru componenta „achiziții simple” din cadrul intervenției DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” au fost epuizate, după ce fermierii au depus 753 de cereri de finanțare în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, a anunțat marți Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), informează Agerpres.

Potrivit datelor centralizate de AFIR, cererile au fost depuse online în perioada 1 septembrie – 6 octombrie 2026. Valoarea totală a solicitărilor a ajuns la 35.010.497 de euro, în condițiile în care alocarea financiară pentru această componentă a fost de 18 milioane de euro.

Prin intervenția DR-14, fermierii pot obține finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului poate ajunge la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sesiunea DR-14 continuă pentru alte sectoare

Epuizarea fondurilor pentru achiziții simple nu închide sesiunea de finanțare pentru toate componentele DR-14.

AFIR precizează că fermierii pot depune în continuare proiecte pentru celelalte componente ale intervenției, respectiv pentru sectorul zootehnic, legumicultură și alte sectoare.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 31 octombrie 2026, cu posibilitatea închiderii anticipate a sesiunii în cazul epuizării fondurilor disponibile.

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Intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni„ este finanțată prin Planul Strategic PAC 2023-2027 și este gestionată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin AFIR.

Finanțarea provine din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), pus la dispoziție de Comisia Europeană, și din bugetul de stat al României.

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