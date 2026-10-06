Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat marți, la Strasbourg, că reducerile semnificative ale viitorului buget al UE ar putea afecta priorități comune precum competitivitatea și autonomia energetică. România se află printre cele 17 state membre care cer păstrarea sprijinului pentru fermieri și a fondurilor de coeziune, scrie POLITICO.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins marți ideea unor reduceri ample ale viitorului buget multianual al Uniunii Europene, într-un moment în care statele membre încearcă să ajungă la un acord privind cadrul financiar pentru perioada 2028-2034.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Strasbourg, von der Leyen a avertizat că diminuarea bugetului comun ar putea afecta prioritățile stabilite la nivel european, printre care competitivitatea și autonomia energetică.

„Aș vrea să avertizez împotriva unor reduceri mari. Acestea ar risca să afecteze profund prioritățile esențiale asupra cărora am convenit împreună”, a declarat Ursula von der Leyen.

Comisia propune un buget de 1,26% din venitul național brut al UE

Propunerea Comisiei Europene pentru bugetul UE din perioada 2028-2034 reprezintă 1,26% din venitul național brut al Uniunii, o creștere relativ redusă față de cadrul financiar actual, a explicat von der Leyen.

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Anterior, șefa Comisiei a descris propunerea drept „cel mai ambițios” buget prezentat vreodată de executivul comunitar. Pe măsură ce negocierile dintre statele membre intră însă în etapa decisivă, presiunile pentru reducerea cheltuielilor au crescut.

Von der Leyen a susținut, de asemenea, necesitatea aprobării unui pachet important de noi „resurse proprii”, respectiv surse de venituri la nivelul UE care ar permite finanțarea bugetului european și reducerea dependenței de contribuțiile directe ale statelor membre.

Germania cere reduceri de sute de miliarde de euro

Germania și alte state din nordul Europei exercită presiuni pentru reducerea cheltuielilor cu sute de miliarde de euro în viitorul buget european.

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis luni că, pentru Germania, scenariul în care UE nu ajunge la un nou cadru financiar ar fi „de departe cea mai avantajoasă soluție din punct de vedere financiar”. El a avertizat însă că lipsa unui acord ar limita capacitatea Uniunii de a acționa și a susținut încheierea negocierilor până la sfârșitul anului.

Mai mulți oficiali europeni se așteaptă ca Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE și coordonează negocierile bugetare, să propună reduceri de peste 100 de miliarde de euro.

Documentul este așteptat sâmbătă, iar ambasadorii statelor membre ar urma să îl discute duminică.

România și alte 16 state cer păstrarea subvențiilor pentru fermieri

Disputa privind dimensiunea viitorului buget european are implicații directe pentru Politica Agricolă Comună și pentru fondurile de coeziune.

Un grup de 17 state membre din sudul și estul Europei, condus de Italia și România, a cerut săptămâna trecută păstrarea subvențiilor destinate fermierilor și a finanțărilor pentru politica de coeziune.

Poziția acestor state intră în contradicție cu solicitările grupului de țări care pledează pentru un buget european mai redus și pentru limitarea contribuțiilor naționale.

Într-un discurs separat susținut marți în Parlamentul European, premierul portughez Luís Montenegro a apărat menținerea finanțărilor pentru coeziune și a legat direct aceste fonduri de competitivitatea europeană.

„Nu există competitivitate europeană fără coeziune și nu există coeziune europeană fără competitivitate”, a declarat Montenegro.

El a argumentat că Portugalia contribuie la bugetul UE, raportat la produsul intern brut, într-o proporție mai mare decât Germania și alte state mai bogate.

Negocierile trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an. Calendarul este cu atât mai complicat cu cât alegerile din Franța, Italia și Polonia, programate în 2027, ar putea influența pozițiile guvernelor și discuțiile privind viitorul buget al Uniunii.