Institutul de Lingvistică intervine în scandalul merdenelei: „Prima victimă nu trebuie să fie ortografia” | Greșeala sesizată după postarea lui Edmond Niculușcă, de la Mita Biciclista

Scandalul dintre merdenea și croasant, pornit după un videoclip publicat de Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, a ajuns și în atenția Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”. Instituția a intervenit ironic în „duelul patiseriilor”, pentru a lămuri o chestiune de ortografie: în limba română, forma corectă este „croasant”, nu „croissant”.

Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, Institutul de Lingvistică a transmis că nu putea rămâne „un actor neutru” în conflictul dintre cele două produse de patiserie.

„Numele unuia dintre combatanți este adesea scris greșit”

Reprezentanții Institutului au atras atenția asupra unei greșeli frecvente apărute chiar în contextul discuțiilor virale despre merdenea și produsul franțuzesc.

„În limba română, produsul cu pricina este croasant, nu croissant. Iar dacă foamea e mare, pluralul este croasante. Așa spune DOOM”, au transmis reprezentanții Institutului de Lingvistică.

Instituția a continuat în aceeași notă ironică:

„Cu alte cuvinte, untul poate fi franțuzesc, rețeta poate fi pariziană, iar prețul poate avea accent de Champs-Élysées, dar cuvântul a primit cetățenie română.”

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Totodată, lingviștii au precizat că nu intră în disputa gastronomică privind „unt versus margarină”.

„DOOM nu numără caloriile, ci literele”, au transmis aceștia, adăugând că „prima victimă nu trebuie să fie ortografia”.

Mesajul Institutului se încheie cu o formulare care rezumă, poate, cel mai bine poziția sa în scandalul momentului:

„Puteți ține cu cine vreți. Dar țineți și cu limba română.”

Cum a început scandalul merdenelei

Disputa a pornit după ce Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, a publicat un videoclip în care a comparat croasantul cu unt cu merdeneaua de la Patiseria lui Nea Mihai din Piața Amzei, aflată la mică distanță de localul pe care îl reprezintă.

În clip, Niculușcă vorbea despre oamenii convinși că „cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului” și spunea că aceștia par să fi gustat „doar margarină și spărtură de brânză”. Reacțiile au fost rapide și numeroase, iar dezbaterea despre merdenea, croasant, margarină, unt, elitism și snobism a devenit virală.

Ulterior, Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu au transmis scuze publice, spunând că înțeleg, „cu întârziere”, criticile primite și că reacțiile puternice ale publicului sunt îndreptățite.

Între timp, scandalul a produs și efecte neașteptate: oamenii au făcut cozi la Patiseria lui Nea Mihai pentru a cumpăra merdenele, iar acum „duelul patiseriilor” a primit și un arbitru neobișnuit: Institutul de Lingvistică.