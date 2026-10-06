APIA: Producătorii viticoli mai pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei până la 15 octombrie

06 oct. 2026, Agribusiness
APIA: Producătorii viticoli mai pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei până la 15 octombrie
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Cât este sprijinul acordat prin APIA
  2. Ce condiții trebuie să îndeplinească producătorii
  3. Cererile se depun exclusiv online

Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie 2026 cererile de plată pentru sprijinul acordat în cadrul intervenției privind asigurarea recoltei, inclusă în Planul Strategic PAC 2023-2027. Cererile se depun exclusiv online, prin Portalul Public APIA, conform Agerpres.

Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), măsura este destinată producătorilor de struguri pentru vin care încheie polițe de asigurare pentru riscurile eligibile. Depunerea cererilor se face în baza Ordinului MADR nr. 299/2025 și a prevederilor Ghidului Informativ al APIA.

Cât este sprijinul acordat prin APIA

Valoarea sprijinului diferă în funcție de tipul riscului asigurat. Pentru pierderile provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale, sprijinul ajunge la 80% din costul primei de asigurare.

Pentru pierderile provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul este de 50% din costul primei de asigurare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească producătorii

Pentru a beneficia de această intervenție, producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice, trebuie să îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate.

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Printre acestea se numără:

  • exploatarea unei suprafețe de minimum 0,1 hectare cultivată cu soiuri de viță-de-vie autorizate sau recomandate pentru struguri de vin;
  • înscrierea suprafeței în Registrul Plantațiilor Viticole (RPV) și declararea acesteia la APIA în Cererea de plată;
  • deținerea unei polițe de asigurare a recoltei care să includă datele de identificare ale parcelelor, precum codul CNPV, suprafața, soiul și riscul asigurat;
  • valoarea cumulată a despăgubirilor din asigurare și a oricărui alt sprijin primit să nu depășească 100% din pierderea de venit suferită.

Cererile se depun exclusiv online

APIA precizează că cererile pentru această măsură se depun exclusiv prin Portalul Public APIA. Producătorii care nu au deja un cont îl pot solicita direct în platformă.

După autentificare, cererea se completează prin intermediul GeoPortalului Viticol, disponibil din site-ul APIA.

Pentru producătorii care întâmpină probleme în utilizarea platformei, APIA oferă și suport tehnic online. Sesiunile de asistență se desfășoară prin Zoom în fiecare zi de marți și joi, între orele 11:00 și 13:00.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 15 octombrie 2026.

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