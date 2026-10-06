De la murături și must la gomboți și ceaun: Concursuri de conserve și preparate tradiționale, în curtea Palatului Reduta din Cluj-Napoca

06 oct. 2026, Gusturi locale
De la murături și must la gomboți și ceaun: Concursuri de conserve și preparate tradiționale, în curtea Palatului Reduta din Cluj-Napoca
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Ateliere de gomboți, murături și must
  2. „Școala de coștoleală”, degustare de preparate tradiționale

Asociația Urbannect organizează sâmbătă, 10 octombrie, la Cluj-Napoca, Agro Social Hub, un eveniment dedicat gastronomiei de toamnă, conservării alimentelor și producției locale. Programul include concursuri de gastronomie casnică, ateliere pentru adulți și copii și o masă comună.

Evenimentul va avea loc între orele 15:00 și 22:00, în curtea Palatului Reduta din Cluj-Napoca, și face parte din proiectul „Orașul Acasă, ediția verde, 2026”. Proiectul este organizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și susținut de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis de organizatori și citat de Agerpres.

Concursuri pentru conserve și preparate din fructe

Participanții sunt invitați să își înscrie preparatele în două concursuri de gastronomie casnică.

„Cămara gospodarului” este dedicat preparatelor și conservelor de sezon, în timp ce „Nectarul Livezilor” se adresează băuturilor și preparatelor lichide realizate din fructe de sezon.

Preparatele vor fi evaluate de un juriu format din experți, iar câștigătorii vor primi premii. Accesul la eveniment și înscrierea în concursuri sunt gratuite.

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Ateliere de gomboți, murături și must

Programul Agro Social Hub include mai multe activități practice. Participanții vor putea lua parte la ateliere de preparare a gomboților, gătit la ceaun, realizare a mustului din struguri și pregătire a murăturilor.

Pentru copii este pregătit un atelier de creație.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să readucă în atenție practici asociate gospodăriei tradiționale de toamnă, precum conservarea alimentelor, folosirea integrală a produselor, sezonalitatea și schimbul de produse între vecini.

„Într-un spațiu urban care devine temporar o gospodărie rurală de toamnă, AgroSocialHub transformă nostalgia individuală într-o experiență colectivă”, au transmis organizatorii.

„Școala de coștoleală”, degustare de preparate tradiționale

Un alt punct al programului este „Școala de coștoleală”, denumire inspirată de termenul maghiar „kostolo”, care înseamnă „degustare”. Atelierul este dedicat preparatelor și produselor tradiționale.

Seara, după jurizarea concursurilor, vor fi anunțați câștigătorii. Evenimentul se va încheia cu o masă comună, la care participanții vor putea degusta gustări de lakostolo, preparate gătite la ceaun și gomboți pregătiți în cadrul atelierului.

Potrivit organizatorilor, evenimentul urmărește să lege memoria gastronomică de ideea de sustenabilitate alimentară, prin practici concrete și rețete transmise între generații.

Detalii despre înscrierea la concursuri și programul complet sunt disponibile pe paginile de Facebook și Instagram ale Asociației Urbannect.

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