Batoanele proteice sunt adesea promovate ca gustări sănătoase, ideale pentru persoanele active sau pentru cei care încearcă să își crească aportul de proteine. Totuși, specialiștii atrag atenția că unele dintre aceste produse pot conține cantități surprinzător de mari de zahăr și ingrediente ultraprocesate, notează Parade.

Potrivit hepatologului Qin Rao, consumul frecvent al unor astfel de produse poate contribui, în timp, la acumularea de grăsime în ficat și la apariția unor probleme metabolice.

De ce pot fi o problemă unele batoane proteice

Deși sunt asociate cu un stil de viață sănătos, multe batoane proteice conțin zahăr adăugat, inclusiv sub formă de sirop de porumb bogat în fructoză.

Potrivit unui sondaj realizat în 2025, care a analizat 458 de batoane comercializate în supermarketuri, 37% dintre acestea au fost clasificate drept produse cu un conținut ridicat de zahăr.

Mai mult, cercetătorii au observat că unele dintre produsele promovate ca fiind sănătoase aveau un conținut de zahăr comparabil cu cel al batoanelor de ciocolată.

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Legătura dintre zahăr și sănătatea ficatului

„Prea mult zahăr adăugat, în special siropul de porumb bogat în fructoză, poate determina acumularea de grăsime în ficat. În timp, acest lucru poate contribui la apariția ficatului gras, la inflamație și chiar la cicatrizarea ficatului”, explică dr. Qin Rao, gastroenterolog și hepatolog.

Medicul subliniază că excesul de zahăr poate agrava și rezistența la insulină, un factor strâns legat de bolile hepatice metabolice.

Potrivit statisticilor, aproximativ un sfert dintre adulți suferă de boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior drept boala ficatului gras non-alcoolic.

Nu doar zahărul ridică semne de întrebare

Pe lângă zahărul adăugat, multe batoane proteice conțin și ingrediente bogate în grăsimi saturate, precum uleiul de palmier.

„Grăsimile saturate pot favoriza acumularea de grăsime în ficat și pot face mai dificilă utilizarea eficientă a insulinei de către organism. În timp, acest lucru poate crește riscul de ficat gras și inflamație hepatică”, spune dr. Rao.

Cum alegi un baton proteic mai bun

Specialistul nu recomandă eliminarea completă a batoanelor proteice, ci citirea atentă a etichetei.

Potrivit acestuia, variantele mai potrivite sunt cele care:

au puțin zahăr adăugat;

conțin fibre;

folosesc grăsimi sănătoase provenite din nuci și semințe;

au o listă scurtă și ușor de înțeles de ingrediente;

utilizează surse de proteine cât mai puțin procesate.

Ce gustări recomandă hepatologii

În locul batoanelor proteice foarte procesate, specialiștii recomandă alimente integrale bogate în proteine și nutrienți.

Printre opțiunile menționate se numără:

nucile nesărate;

semințele de dovleac;

semințele de floarea-soarelui;

edamame;

iaurtul grecesc;

leguminoasele;

peștele gras, precum somonul.

„Aceste alimente oferă proteine, dar și fibre, grăsimi sănătoase și alți nutrienți care pot contribui la reducerea grăsimii acumulate în ficat și a inflamației”, explică dr. Qin Rao.