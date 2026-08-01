Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului chiar și la vârste înaintate, arată un studiu

01 aug. 2026, Articole / Reportaje
Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului chiar și la vârste înaintate, arată un studiu
FOTO: Freepik
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Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului chiar și la vârste înaintate. Un studiu publicat în revista Neurology sugerează că persoanele care au avut o expunere redusă la zahăr în copilăria timpurie au prezentat un risc cu 23% mai mic de a dezvolta demență și au fost diagnosticate, în medie, cu aproximativ doi ani și jumătate mai târziu, conform Mediafax.

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong și a analizat un „experiment natural” produs în Marea Britanie după cel de-al Doilea Război Mondial. Până în septembrie 1953, zahărul era raționalizat, iar eliminarea restricțiilor a dus la o creștere rapidă a consumului în rândul populației.

Potrivit BBC, cercetătorii au comparat aproape 65.000 de participanți din proiectul UK Biobank, analizând diferențele dintre persoanele care au fost copii mici în perioada în care zahărul era încă raționalizat și cele născute după eliminarea restricțiilor.

Rezultatele au arătat că expunerea redusă la zahăr în primii doi ani de viață a fost asociată cu o scădere cu 23% a riscului de demență. În plus, la persoanele din acest grup, diagnosticul bolii a fost amânat, în medie, cu aproximativ doi ani și jumătate.

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După încetarea raționalizării, consumul mediu zilnic de zahăr în Marea Britanie aproape s-a dublat, de la aproximativ 41 de grame pe zi, echivalentul a circa 10 cuburi de zahăr, la aproximativ 80 de grame pe zi, adică în jur de 20 de cuburi.

Cercetătorii cer prudență în interpretarea rezultatelor

Autorii subliniază că studiul evidențiază o asociere, dar nu demonstrează că zahărul este cauza directă a diferențelor observate.

„Constatările noastre sugerează că limitarea consumului de zahăr în primele etape ale vieții poate avea beneficii de durată pentru sănătatea creierului”, a declarat cercetătoarea Jiazhen Zheng.

Aceasta a precizat însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mecanismele prin care alimentația din primii ani de viață ar putea influența riscul de demență la vârsta adultă.

Specialiștii amintesc că nu este primul studiu care evidențiază importanța primelor 1.000 de zile de viață pentru sănătatea pe termen lung. Cercetări anterioare au asociat creșterea consumului de zahăr după eliminarea raționalizării și cu o incidență mai mare a diabetului de tip 2 și a hipertensiunii arteriale.

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