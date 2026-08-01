ABC în bucătărie: „Regula palmei”. Greșeala care face ca piersicile cumpărate din supermarket să nu aibă niciodată gust / Fermierii au o regulă simplă pentru a le alege pe cele mai dulci

Ai cumpărat vreodată piersici care arătau perfect în magazin, dar acasă s-au dovedit tari, fără aromă sau prea coapte? Un fermier din statul american Georgia, a cărui familie cultivă piersici de cinci generații, spune că mulți cumpărători verifică fructele în locul greșit. În schimb, el recomandă o metodă simplă, numită „regula palmei”, care te poate ajuta să alegi piersici coapte, parfumate și zemoase.

Lawton Pearson, proprietarul Pearson Farm, explică faptul că gustul unei piersici nu depinde doar de soi, ci și de momentul în care a fost culeasă, de modul în care a fost transportată și de felul în care este verificată înainte de cumpărare, potrivit The KItchn.

De ce unele piersici nu au niciodată gust

Potrivit fermierului, aroma unei piersici este influențată de numeroși factori: vremea din timpul sezonului, tipul de sol, numărul de ore de soare, soiul și chiar modul în care fructele sunt culese din pom.

„Majoritatea fermelor culeg fiecare pom de două ori și acceptă inclusiv fructe care sunt încă verzi. Noi revenim la același pom de patru până la șase ori, pentru a lăsa piersicile să ajungă la maturitate în mod natural”, explică Lawton Pearson.

Și transportul are un rol important. Pentru a încetini coacerea, piersicile sunt păstrate, de regulă, la temperaturi scăzute pe tot parcursul transportului către magazine. Dacă lanțul de depozitare nu este respectat, fructele se pot coace neuniform sau își pot pierde din calitate.

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Nu apăsa vârful piersicii. Încearcă „regula palmei”

Mulți cumpărători verifică dacă o piersică este coaptă apăsând ușor vârful fructului. Potrivit lui Pearson, aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli.

„De multe ori, vârful se înmoaie înainte ca piersica să fie cu adevărat coaptă. Un indicator mult mai bun este să cuprinzi fructul în palmă”, spune fermierul.

Piersica trebuie ținută ușor în palmă și verificată fără a fi strânsă puternic.

„Nu trebuie să o strângi suficient de tare încât să o învinețești. Este suficient să simți că cedează puțin.”

Fermierul compară senzația cu două obiecte familiare:

dacă piersica este tare ca o minge de baseball , mai are nevoie de timp pentru a se coace;

, mai are nevoie de timp pentru a se coace; dacă are fermitatea unei mingi de tenis, este gata de consum.

În plus, o piersică bine coaptă ar trebui să aibă și un parfum intens.

Culoarea verde poate spune multe, dar nu întotdeauna

Lawton Pearson recomandă să fie verificată și zona din jurul codiței.

„Dacă pielea din jurul codiței este verde, este foarte posibil ca fructul să fi fost cules prea devreme și să nu fie la fel de dulce sau zemos.”

Totuși, fermierul atrage atenția că există și soiuri care rămân parțial verzi chiar și atunci când sunt coapte, motiv pentru care culoarea nu trebuie să fie singurul criteriu.

O pată mică nu înseamnă că piersica este stricată

Aspectul perfect nu garantează întotdeauna un gust bun.

Pearson recomandă alegerea fructelor care au nuanțe de galben și roșu și cât mai puține imperfecțiuni, însă spune că o mică lovitură sau o pată nu reprezintă un motiv pentru a evita fructul.

„Dacă există o mică imperfecțiune, nu înseamnă că întreaga piersică este compromisă. Poți îndepărta acea porțiune și restul fructului poate fi foarte bun.”

Alege piersicile în funcție de momentul în care le vei consuma

Între o piersică perfect coaptă și una prea moale există, de multe ori, doar o zi diferență.

De aceea, fermierul recomandă să alegi fructe diferite în funcție de planurile tale.

Dacă vrei să le consumi în aceeași zi, alege piersici mai moi. Dacă intenționezi să le păstrezi câteva zile, optează pentru fructe mai ferme și lasă-le să se coacă la temperatura camerei.

Abia după ce au ajuns la maturitatea optimă este recomandat să fie păstrate în frigider.

În final, Lawton Pearson îi încurajează pe consumatori să încerce mai multe soiuri și să cumpere piersici din surse diferite, pentru a descoperi gustul care le place cel mai mult.