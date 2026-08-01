Lovitură pentru Novo Nordisk, compania daneză cunoscută la nivel mondial pentru medicamentele sale împotriva obezității și diabetului. Un medicament experimental pentru inimă a eșuat în faza finală de testare, iar acțiunile companiei au scăzut cu peste 7%

01 aug. 2026, Articole / Reportaje
Lovitură pentru Novo Nordisk, compania daneză cunoscută la nivel mondial pentru medicamentele sale împotriva obezității și diabetului. Un medicament experimental pentru inimă a eșuat în faza finală de testare, iar acțiunile companiei au scăzut cu peste 7%
foto pexels.com/@Chokniti Khongchum
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Novo Nordisk, compania daneză cunoscută la nivel mondial pentru medicamentele sale împotriva obezității și diabetului, a anunțat că unul dintre cele mai importante tratamente experimentale din portofoliu a eșuat în studiul clinic de fază III. Rezultatul reprezintă un obstacol important pentru strategia companiei de a se extinde în afara pieței medicamentelor pentru slăbit și diabet, notează Reuters.

Imediat după anunț, acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu 7,3% pe bursa din Copenhaga.

Medicamentul, denumit ziltivekimab, era testat pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare majore la pacienții cu ateroscleroză, boală cronică de rinichi și inflamație. Studiul a inclus peste 6.300 de participanți.

Nu a redus riscul de infarct sau accident vascular cerebral

Rezultatele au arătat că ziltivekimab nu a reușit să reducă semnificativ riscul de deces de cauză cardiovasculară, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, comparativ cu placebo.

Analiștii considerau că medicamentul trebuia să demonstreze o reducere de cel puțin 15% a acestor evenimente pentru a avea perspective reale de aprobare și comercializare.

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Compania a precizat că frecvența generală a reacțiilor adverse a fost similară între grupurile analizate, însă infecțiile grave au fost raportate mai des la pacienții tratați cu ziltivekimab, un efect cunoscut al terapiilor care blochează proteina inflamatorie IL-6.

Presiune mai mare pentru găsirea unor noi motoare de creștere

Eșecul studiului elimină unul dintre cele mai promițătoare proiecte ale Novo Nordisk din afara domeniului obezității și diabetului.

Analiștii spun că rezultatul pune presiune suplimentară asupra companiei să caute noi direcții de dezvoltare prin achiziții și parteneriate, pentru a convinge investitorii că poate genera creștere și în alte arii terapeutice.

„Eșecul studiului crește presiunea pentru diversificarea în alte domenii de tratament, dincolo de diabet și obezitate”, a declarat Markus Manns, manager de portofoliu la Union Investment, unul dintre acționarii Novo Nordisk.

Medicamentul a fost cumpărat odată cu Corvidia Therapeutics

Novo Nordisk a obținut drepturile asupra ziltivekimab în 2020, când a achiziționat compania americană Corvidia Therapeutics pentru 725 de milioane de dolari.

La momentul tranzacției, compania estima că tratamentul ar putea ajunge pe piață în a doua jumătate a acestui deceniu. În studii anterioare, medicamentul reușise să reducă cu până la 92% un marker al inflamației vaselor de sânge, fără unele dintre efectele adverse severe observate la terapii mai vechi.

Compania continuă alte două studii

Novo Nordisk a precizat că rezultatele negative nu modifică estimările privind profitul operațional ajustat pentru 2026. Totuși, compania va înregistra în trimestrul al treilea o depreciere contabilă fără impact asupra lichidităților.

De asemenea, dezvoltarea ziltivekimab nu este abandonată complet. Continuă două studii clinice aflate deja în desfășurare, unul la pacienți cu insuficiență cardiacă și altul la persoane care au suferit recent un infarct miocardic. Primele rezultate sunt așteptate în prima jumătate a anului 2027.

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