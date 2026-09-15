UPDATE ora 10:00: Precizare Jandarmeria Capitalei: Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora forțele de ordine ar restricționa sau bloca accesul protestatarilor în zona delimitată cu panouri metalice din Piața Victoriei, alveola centrală.

În acest moment, grupul de manifestanți se află pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din proprie inițiativă.

Jandarmeria Capitalei precizează că, pentru siguranța participanților și pentru buna desfășurare a traficului rutier din zonă, a fost amenajat un spațiu special delimitat în alveola centrală a Pieței Victoriei. Spațiul are rolul de a separa zonele și de a menține culoare de siguranță.

Accesul în zona securizată este deschis oricărei persoane care dorește să protesteze pașnic, iar măsurile luate de jandarmi au, potrivit instituției, exclusiv caracter preventiv și de protecție.

Jandarmeria Capitalei le recomandă participanților să coopereze cu forțele de ordine și să se deplaseze în spațiul delimitat din alveola centrală, amenajat pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare în condiții de siguranță.

UPDATE ora 09:00: Câteva sute de oieri se află, marți dimineața, la protestul organizat în Piața Victoriei, după o mobilizare făcută pe rețelele sociale. Ciobanii s-au mutat din parcarea auto din Piața Victoriei, unde s-au adunat inițial, pe trotuarul din fața Muzeului Antipa, transmite Agerpres.

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Principalele nemulțumiri ale ciobanilor vizează modul în care sunt gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și măsurile care duc la sacrificarea animalelor. O altă nemulțumire este legată de interzicerea exporturilor de oi și capre din cauza pestei micilor rumegătoare.

Oierii au început să se adune în parcarea din Piața Victoriei în jurul orei 8:00.

Mobilizarea pentru protest a fost făcută prin intermediul rețelelor sociale, unul dintre inițiatori fiind Ionică Sterp, cunoscut drept „Ciobanul Ionică”.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii și zootehniei ies marți, 15 septembrie, în stradă, într-un protest de amploare organizat în Piața Victoriei, în fața Guvernului. Organizatorii estimează că aproximativ 200.000 de producători agricoli ar putea participa la manifestație.

Protestul are loc pe fondul nemulțumirilor fermierilor față de măsurile adoptate sau anunțate de Guvern și față de situația din agricultură și zootehnie.

Jandarmeria pregătește filtre la intrările în București

Pentru protestul de marți, autoritățile au anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță publică.

Jandarmeria Capitalei, Poliția și celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice vor organiza filtre la intrările în București. Potrivit autorităților, verificările vor viza, între altele, legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare.

Măsura vine în contextul în care fermierii sunt așteptați să ajungă în Capitală din mai multe zone ale țării.

Jandarmeria Capitalei anunță și mobilizarea unor echipe de dialog, care vor ține legătura cu participanții pe durata manifestației.

„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Ce nu au voie să aducă participanții la protest

Forțele de ordine atrag atenția că persoanele care au asupra lor obiecte contondente nu vor avea acces la manifestație.

Autoritățile le recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să anunțe imediat jandarmii sau polițiștii dacă observă persoane care au un comportament neadecvat.

De asemenea, participanții sunt sfătuiți să nu se alăture unor eventuale incidente.

Trafic restricționat în Piața Victoriei

Protestul ar putea avea efecte și asupra traficului rutier din Capitală.

În funcție de numărul participanților, circulația în zona Pieței Victoriei ar putea fi restricționată. Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona în perioada desfășurării manifestației și să aleagă rute alternative.

Numărul mare de fermieri așteptați în Capitală ar putea genera aglomerație și pe arterele de acces către Piața Victoriei.

Fermierii revin în stradă după protestele din vară

Manifestația de marți are loc după protestele fermierilor organizate în luna iulie, când au fost înregistrate incidente între participanți și forțele de ordine.

În timpul acelor proteste, jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene.

Pentru manifestația de marți, autoritățile spun că urmăresc menținerea dialogului cu participanții și desfășurarea protestului în condiții de siguranță.

Protestul din Piața Victoriei este programat să reunească fermieri și producători agricoli din mai multe sectoare, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile guvernamentale și de problemele cu care se confruntă agricultura și zootehnia.