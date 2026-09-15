Efectivele de porcine din România au ajuns la 3,26 milioane de capete la 1 mai 2026, în creștere cu 11,6% față de aceeași dată din 2025. Efectivul matcă a crescut cu aproape 19%, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS), transmise de Agerpres.
La 1 mai 2026, în România erau înregistrate 3.260.589 de porcine, cu 337.642 de capete mai multe decât la aceeași dată din 2025, când efectivele totalizau 2.922.947 de capete.
Din totalul efectivelor înregistrate în acest an, 258.260 de capete reprezentau efectivul matcă. Numărul este cu 40.974 de capete mai mare decât cel înregistrat la 1 mai 2025.
Creșterea efectivului matcă a fost de 18,9% într-un an, potrivit datelor INS.
Datele statistice arată diferențe și în ceea ce privește distribuția efectivelor de porcine între regiunile de dezvoltare ale României.
Ponderea efectivelor existente la 1 mai 2026, comparativ cu aceeași dată din 2025, a crescut în:
În celelalte regiuni, ponderea efectivelor de porcine a scăzut:
Datele sunt provizorii și au fost publicate marți de Institutul Național de Statistică.
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