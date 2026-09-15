Efectivele de porcine din România au crescut cu 11,6% într-un an. Și efectivul matcă este în creștere, conform INS

15 sept. 2026, Articole / Reportaje
Efectivele de porcine din România au crescut cu 11,6% într-un an. Și efectivul matcă este în creștere, conform INS
Foto Dreamstime
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Efectivele de porcine din România au ajuns la 3,26 milioane de capete la 1 mai 2026, în creștere cu 11,6% față de aceeași dată din 2025. Efectivul matcă a crescut cu aproape 19%, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS), transmise de Agerpres.

La 1 mai 2026, în România erau înregistrate 3.260.589 de porcine, cu 337.642 de capete mai multe decât la aceeași dată din 2025, când efectivele totalizau 2.922.947 de capete.

Efectivul matcă a crescut cu aproape 19%

Din totalul efectivelor înregistrate în acest an, 258.260 de capete reprezentau efectivul matcă. Numărul este cu 40.974 de capete mai mare decât cel înregistrat la 1 mai 2025.

Creșterea efectivului matcă a fost de 18,9% într-un an, potrivit datelor INS.

Cum s-au schimbat efectivele de porcine pe regiuni

Datele statistice arată diferențe și în ceea ce privește distribuția efectivelor de porcine între regiunile de dezvoltare ale României.

Ponderea efectivelor existente la 1 mai 2026, comparativ cu aceeași dată din 2025, a crescut în:

  • Regiunea Vest: +2,1 puncte procentuale
  • Sud-Muntenia: +1,4 puncte procentuale
  • Sud-Est: +0,4 puncte procentuale

În celelalte regiuni, ponderea efectivelor de porcine a scăzut:

  • Nord-Vest: -1,8 puncte procentuale
  • Sud-Vest Oltenia: -1,4 puncte procentuale
  • Nord-Est: -0,3 puncte procentuale
  • Centru: -0,3 puncte procentuale
  • București-Ilfov: -0,1 puncte procentuale
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Datele sunt provizorii și au fost publicate marți de Institutul Național de Statistică.

 

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