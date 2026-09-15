Nutriția sportivă a depășit nivelul de simplu adjuvant în pregătirea fizică, devenind o componentă centrală a tratamentului medical și a procesului de reabilitare. Álex Ruiz, fizioterapeutul și nutriționistul jucătorului de tenis Carlos Alcaraz, explică modul în care alimentația corectă, digestia și somnul influențează direct repararea țesuturilor și previn recidivele la sportivii de performanță.

Sănătatea intestinală, punctul de plecare

Pentru nutriționistul numărului trei mondial la tenis, succesul sportiv începe cu sistemul digestiv.

Absorbția nutrienților este umportantă. O dietă echilibrată este inutilă dacă organismul nu poate asimila corect substanțele nutritive.

Înainte de administrarea oricărui supliment, este esențială analiza stării intestinului, evaluarea digestivă. Altfel, suplimentarea devine ineficientă financiar și fiziologic.

Alimentația furnizează materiile prime necesare pentru ca mușchii, tendoanele și articulațiile să se refacă în cel mai scurt timp, menținând totodată o calitate optimă a țesutului pentru a preveni noi accidentări.

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Somnul și impactul tehnologiei asupra refacerii

Ruiz definește somnul drept o formă de „nutriție pasivă”, vitală pentru intrarea organismului în stare parasimpatică și activarea proceselor de regenerare. El compară refacerea nocturnă cu repararea șoselelor: se realizează noaptea deoarece „traficul” din corp este redus.

Factorii critici pentru un somn reparator includ:

Ora de culcare: Calitatea refacerii scade dacă somnul este amânat, chiar dacă se mențin cele 8 ore de odihnă, deoarece se pierde o parte din faza de somn profund.

Evitarea ecranelor: Folosirea tehnologiei înainte de culcare este considerată cea mai mare greșeală. Lumina albastră inhibă secreția de melatonină, iar stimularea dopaminei menține creierul în stare de alertă, afectând profunzimea somnului.

Colaborarea cu Carlos Alcaraz

S-a alăturat echipei tenismenului spaniol în urmă cu trei ani (după episoadele de crampe musculare suferite de Alcaraz la Roland Garros). Álex Ruiz subliniază că, dincolo de calitățile fizice excepționale ale sportivului, tăria mentală este cea care face diferența în gestionarea momentelor decisive din meciuri.