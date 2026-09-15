Hospitality Culture Institute lansează Census HoReCa, un proiect de cartografiere a industriei de ospitalitate care va acoperi, în prima etapă, Bucureștiul și localitățile aflate pe o rază de până la 25 de kilometri, precum și Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța. Estimările inițiale indică peste 11.000 de locații care urmează să fie identificate și verificate în teren.

Hospitality Culture Institute (HCI) lansează Census HoReCa, o inițiativă destinată construirii unei baze de date actualizate privind structura și distribuția industriei ospitalității din România.

Proiectul pornește de la nevoia companiilor din sector de a avea o imagine mai clară asupra pieței: unde sunt amplasate locațiile, cine le operează, ce branduri sunt prezente și cum este structurată oferta de restaurante, cafenele și alte unități de foodservice.

Peste 11.000 de locații, verificate în prima etapă

Prima etapă a Census HoReCa va include Bucureștiul și localitățile din jur, pe o rază de până la 25 de kilometri, precum și Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța.

Potrivit estimărilor inițiale ale proiectului, în aceste teritorii există peste 11.000 de locații care urmează să fie identificate și verificate în teren.

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Hospitality Culture Institute invită companiile din FMCG, industria băuturilor, distribuție, echipamente, tehnologie și servicii dedicate ospitalității să participe la finanțarea proiectului.

Modelul propus este unul sindicalizat. Companiile participante vor împărți costurile cercetării și vor primi acces la baza de date rezultată.

Ce informații vor fi colectate

Census HoReCa urmărește să ofere o imagine detaliată asupra structurii pieței locale și a distribuției geografice a diferitelor tipuri de locații.

Proiectul va analiza, printre altele, diferențele dintre orașe în ceea ce privește oferta de restaurante și cafenele, concentrarea anumitor tipuri de locații și ponderea unităților independente în raport cu cele afiliate unor lanțuri sau francize.

Pentru fiecare locație vor fi colectate informații precum:

compania operatoare și brandul;

adresa și coordonatele GPS;

tipul locației și afilierea la un lanț sau franciză;

capacitatea și poziționarea;

serviciile de delivery;

datele de contact disponibile;

alte caracteristici operaționale.

„Prin studiile noastre analizăm cum aleg consumatorii, cât de des merg la restaurant și ce așteptări au. Census HoReCa completează această perspectivă prin documentarea rețelei de locații care îi deservesc”, afirmă Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute.

Potrivit acestuia, proiectul urmărește să reunească organizațiile care au nevoie de astfel de informații și să coordoneze un efort comun de cercetare a pieței.

„Nu vrem încă un raport despre piață. Vrem infrastructura de date a pieței”, spune Florin Maxim.

Verificări în teren, inclusiv în locații greu de identificat

Cercetarea nu se va limita la locațiile vizibile direct din stradă. Operatorii de teren vor parcurge sistematic zonele incluse în proiect și vor verifica și unități aflate în food courts, galerii comerciale, hoteluri sau alte spații care nu pot fi identificate prin simpla observare a străzii.

Informațiile colectate în teren vor fi completate cu date provenite din surse administrative și comerciale.

Pentru companiile participante, baza de date ar putea fi utilizată pentru compararea propriului portofoliu de clienți cu oferta existentă pe piață. Astfel, acestea vor putea identifica locații relevante, zone insuficient acoperite comercial și posibile oportunități de extindere.

Datele vor fi disponibile într-un format exportabil, astfel încât să poată fi integrate în instrumentele de analiză și în sistemele interne ale companiilor.

Cercetarea va fi repetată la fiecare doi ani

Census HoReCa este conceput ca un proiect care poate fi extins ulterior și către alte orașe din România.

Metodologia prevede repetarea integrală a cercetării de teren o dată la doi ani. Compararea edițiilor succesive va permite identificarea locațiilor nou apărute, a celor care și-au încetat activitatea și a modificărilor în structura pieței.

Companiile interesate să participe pot solicita metodologia completă, structura informațiilor care vor fi colectate și condițiile comerciale de participare.