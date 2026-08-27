Secetă pedologică și temperaturi de până la 37°C. Cum afectează vremea lucrările agricole și recoltarea în perioada 28 august – 3 septembrie (agrometeo)

27 aug. 2026, Agribusiness
Secetă pedologică și temperaturi de până la 37°C. Cum afectează vremea lucrările agricole și recoltarea în perioada 28 august - 3 septembrie (agrometeo)
ID 93420706 © Stevanovicigor | Dreamstime.com
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Cuprins
  1. Aprovizionarea cu apă a solului și starea culturilor
  2. Stadiul fenologic și evoluția recoltării
  3. Temperaturi peste mediile multianuale și prognoza precipitațiilor

Pregătirea terenurilor pentru însămânțarea rapiței și orzului de toamnă se va desfășura cu dificultate în perioada 28 august – 3 septembrie, ca urmare a secetei pedologice care afectează mari suprafețe agricole din țară, avertizează prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Aprovizionarea cu apă a solului și starea culturilor

Umiditatea solului pe adâncimea de 0-100 cm în culturile neirigate de porumb prezintă niveluri scăzute și deosebit de scăzute, semnalându-se secetă pedologică moderată, puternică și extremă în majoritatea regiunilor agricole.

Rezerva de apă din sol se menține la valori satisfăcătoare doar pe suprafețe restrânse: local în vestul, nord-vestul și nordul țării, izolat în sudul Munteniei, precum și în nord-estul și sudul Transilvaniei.

În zonele afectate de secetă, procesele de maturare la culturile neirigate de porumb și floarea-soarelui vor fi accelerate forțat. În schimb, pe terenurile cu suficientă apă, ritmurile de vegetație evoluează normal, iar starea culturilor este bună spre medie.

Stadiul fenologic și evoluția recoltării

  • Floarea-soarelui: Se află predominant în faza de maturitate deplină (10-100%) la nivel național, continuându-se lucrările de recoltare.
  • Porumbul: Înregistrează faza de maturitate ceară și deplină (20-100%), fiind în plină desfășurare recoltarea hibrizilor timpurii semănați în epoca optimă.
  • Sfecla de zahăr: Se află în faza de îngroșare a axei hipocotile și de acumulare a zahărului în rădăcină (40-100%).
  • Cartoful: Predomină uscarea vrejilor și maturitatea tehnologică, lucrările de recoltare fiind în desfășurare.
  • Pomi fructiferi și viță-de-vie: Se derulează creșterea, acumularea zaharurilor și maturarea fructelor și boabelor, cu recoltarea soiurilor ajunse la maturitate tehnologică.
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Temperaturi peste mediile multianuale și prognoza precipitațiilor

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi medii diurne cu 1 până la 7 grade peste mediile multianuale:

  • Temperaturi maxime: Între 21°C și 37°C în toate zonele agricole.
  • Temperaturi minime: Între 7°C și 23°C, cu cele mai scăzute valori înregistrate în estul Transilvaniei.
  • Precipitații: Sunt prognozate ploi locale, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot fi însemnate din punct de vedere agricol pe arii restrânse.

Recomandările specialiștilor ANM pentru fermieri

Procesele specifice de pregătire a terenului și recoltare se desfășoară în condiții relativ bune pe ansamblu. Meteorologii recomandă fermierilor:

  • Curățarea și eliberarea rapidă a terenurilor de resturile vegetale.
  • Executarea lucrărilor de pregătire a solului (arat, discuit, scarificat) pentru culturile de toamnă (rapiță, orz, grâu), cu prioritate pe terenurile care beneficiază de o bună aprovizionare cu apă.
  • Derularea ritmică a lucrărilor de recoltare, transport și depozitare pentru culturile prășitoare, legume și speciile pomi-viticole.

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