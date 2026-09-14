Treisprezece copii din Oradea au acuzat stări severe de rău și simptome specifice toxiinfecției alimentare, greață, vărsături și diaree, după ce au consumat paste la o pensiune din localitatea Vadu Crișului, județul Bihor. Incidentul s-a petrecut la jumătatea săptămânii trecute, iar primele simptome au apărut la doar câteva ore după masa servită joi, 10 septembrie, anunță Mediafax.

În urma apelurilor la numărul de urgență, echipajele medicale s-au deplasat la fața locului pentru acordarea primului ajutor. Initial, 11 minori au fost evaluați pe loc și ulterior transportați la spital pentru investigații amănunțite. Deși diagnosticul confirmat de medici a fost de toxiinfecție alimentară, niciunul dintre aceștia nu a necesitat internarea imediată în prima zi.

Situația s-a înrăutățit în zilele următoare

Vineri, două fete din același grup au avut nevoie de îngrijiri spitalicești, una dintre ele fiind internată. Sâmbătă, un alt elev a fost internat din cauza lipsei de răspuns la tratamentul administrat inițial. În prezent, doi dintre cei 13 copii rămân sub supraveghere medicală în spital, în timp ce ceilalți 11 sunt monitorizați și izolați la domiciliu.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza exactă a îmbolnăvirilor. În cadrul verificărilor sunt analizate atât alimentele servite, cât și apa de la un izvor din apropierea Peșterii Vadu Crișului. În urma primelor controale, DSP a aplicat pensiunii o amendă contravențională în valoare de 25.000 de lei și a dispus suspendarea activității blocului alimentar. Rezultatele finale ale probelor de laborator sunt așteptate marți.