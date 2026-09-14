Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca invită publicul să descopere bunătățile locale și tradițiile gastronomice la evenimentul AgriFood Week 2026. Manifestarea va avea loc în perioada 24-26 septembrie 2026, între orele 10:00 și 18:00, pe platoul din fața Aulei Magna „Mihai Șerban”, anunță Agerpres.
Punctul de atracție principal al evenimentului îl reprezintă Expoziția cu vânzare de produse locale, unde vizitatorii vor putea degusta și cumpăra:
AgriFood Week își propune să creeze un spațiu de dialog direct între consumatori și producătorii locali, aducând mai aproape de clujeni poveștile din spatele fiecărui preparat.
Evenimentul beneficiază de o dimensiune europeană prin participarea USAMV Cluj-Napoca în Alianța EU-GIFT (European University for Geographical Identity as a driver for Food). Această inițiativă urmărește să conecteze expertiza academică și cercetarea universitară cu realitățile economice locale, promovând dezvoltarea unor sisteme alimentare sustenabile ce îmbină cunoașterea tradițională cu soluțiile moderne pentru agricultura viitorului.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți