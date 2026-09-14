Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca invită publicul să descopere bunătățile locale și tradițiile gastronomice la evenimentul AgriFood Week 2026. Manifestarea va avea loc în perioada 24-26 septembrie 2026, între orele 10:00 și 18:00, pe platoul din fața Aulei Magna „Mihai Șerban”, anunță Agerpres.

Punctul de atracție principal al evenimentului îl reprezintă Expoziția cu vânzare de produse locale, unde vizitatorii vor putea degusta și cumpăra:

Murături, zacuscă, dulceață, compoturi și siropuri

Miere de albine, turtă dulce, plăcinte pe lespede și Kürtőskalács

Brânzeturi, legume proaspete și plante aromatice la ghiveci

Vinuri din producția proprie a universității, provenite de la Stațiunea Vinea Apoldia Maior

Obiecte de artizanat realizate de meșteșugari locali.

Conexiunea dintre cercetarea academică, comunitate și sustenabilitate

AgriFood Week își propune să creeze un spațiu de dialog direct între consumatori și producătorii locali, aducând mai aproape de clujeni poveștile din spatele fiecărui preparat.

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Evenimentul beneficiază de o dimensiune europeană prin participarea USAMV Cluj-Napoca în Alianța EU-GIFT (European University for Geographical Identity as a driver for Food). Această inițiativă urmărește să conecteze expertiza academică și cercetarea universitară cu realitățile economice locale, promovând dezvoltarea unor sisteme alimentare sustenabile ce îmbină cunoașterea tradițională cu soluțiile moderne pentru agricultura viitorului.