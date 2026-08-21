Val de reacții în online după ce Edmond Niculușcă a catalogat drept „specie” oamenii care mănâncă merdenele / Croissantul cu unt de la Mița Biciclista versus merdeneaua de la Nea Mihai din Amzei

Un videoclip postat de Edmond Niculușcă, cofondator și administrator al La Mița Biciclista, a devenit viral și a stârnit un val de reacții în mediul online. În clipul filmat în fața patiseriei Nea Mihai din Piața Amzei, aflată la aproximativ 150 de metri de La Mița Biciclista, Niculușcă vorbește despre oamenii care cred că „cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai” și îi cataloghează drept o „specie”.

Referința la celebra patiserie din Amzei, cunoscută mai ales pentru merdenele, comparația dintre unt și margarină și poziția lui Niculușcă ca reprezentant al localului La Mița Biciclista au fost suficiente pentru ca videoclipul să devină subiect de dezbatere și, între timp, material pentru meme-uri.

În timp ce postarea a atras numeroase comentarii negative și acuzații de snobism sau elitism, internauții au început să preia ironic chiar cuvintele din videoclip. „Specia” și margarina au devenit rapid personaje ale unei serii de meme-uri care circulă acum online.

„E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai”

Videoclipul face parte din episodul 6 al seriei „Istoria Gastronomiei”, intitulat „Galeria mâncătorilor”, în care Edmond Niculușcă trece în revistă mai multe tipologii de oameni, pornind de la ideea: „Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești”.

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„Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză”, spune Niculușcă în videoclip.

Acesta continuă: „Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarină am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie.”

În continuare, Niculușcă prezintă și alte tipologii de mâncători, de la „gurmandul luminat” și amatorul de vinuri la mâncău, desertist, nomad, mâncătorul healthy, criticul gastro și influencer.

La final, revine însă la ideea cu care a început episodul: „Până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Diferența însă se vede. La patiserie și cam peste tot.”

Meme-urile cu margarină au început deja să circule online

Între timp, una dintre formulările centrale din videoclip a devenit material de meme.

În imaginile care circulă online apare chiar margarina, produsul invocat de Edmond Niculușcă atunci când vorbește despre „specia” de oameni care apără patiseria lui Nea Mihai.

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Într-unul dintre meme-uri, o cutie de margarină este însoțită de mesajul: „Bună dimineața, specia mea de oameni!” — o replică ironică la afirmația lui Niculușcă potrivit căreia oamenii care preferă patiseria din Amzei formează o „specie”.

Într-o altă imagine, Edmond Niculușcă apare într-o reinterpretare ironică în decorul unei patiserii.

Gluma a fost preluată rapid în mediul online, unde „margarina” și „specia” au devenit codurile prin care internauții au răspuns videoclipului.

Postarea a atras și numeroase reacții negative

Dincolo de meme-uri, videoclipul a generat și un număr mare de comentarii critice. La momentul publicării articolului HotNews, postarea adunase, în 16 ore, peste 1.300 de comentarii pe Instagram și peste 300 pe Facebook, iar ulterior comentariile de pe Instagram au fost oprite, potrivit publicației.

„Să vă fie rușine! Să vă băgați complexul ăla de superioritate la congelator și să-l uitați acolo!”, a scris o utilizatoare.

„Penibil”, a comentat o altă persoană.

„Ahhh, snobismul ca strategie de marketing. Păcat”, se arată într-o altă reacție.

Cine este Edmond Niculușcă și ce este „Istoria Gastronomiei”

Edmond Niculușcă este asociat și administrator al La Mița Biciclista. El este cunoscut și ca fondator al Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN), organizație implicată în protejarea patrimoniului istoric din București.

Videoclipul face parte din seria „Istoria Gastronomiei”, iar episodul „Galeria mâncătorilor” își propune să prezinte, într-o cheie ironică, mai multe tipologii de oameni în funcție de relația lor cu mâncarea.

De această dată, însă, una dintre „speciile” din videoclip a ieșit rapid din „galeria mâncătorilor” și a devenit meme.

G4Food a încercat să obțină o reacție din partea lui Edmond Niculușcă cu privire la valul de reacții generate de videoclip, însă, până la momentul transmiterii acestei știri, nu a primit niciun răspuns.