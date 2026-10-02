În aceste zile toate gospodinele prepară zacuscă, însă în efervescența prepararării conservelor pentru iarnă e nevoie de o atenție deosebită, altminteri de toată munca se poate alege praful. De la calitatea și manipularea ingredientelor până la metoda de sterilizare, un singur pas greșit poate duce la apariția reacțiilor de fermentație sau a mucegaiului, fenomen cunoscut popular sub denumirea de „floare”.

De ce apare „floarea” deasupra borcanului de zacuscă?

Mucegaiul are nevoie de trei factori principali pentru a se dezvolta: microorganisme, umiditate și oxigen. Principalele cauze care duc la alterarea zacusca sunt: igienizarea necorespunzătoare, procesarea termică insuficientă, etanșarea defectuoasă și depozitarea la temperaturi prea ridicate.

Dacă recipientele sau capacele folosite au fost spălate incomplet ori au fost contaminate înainte de umplere, preparatul nu a fost fiert suficient timp, reținând o cantitate prea mare de apă din legume conservele pot fi compromise.

La fel, închiderea incorectă a capacului permite pătrunderea aerului. Căldura accelerează fermentarea naturală a legumelor cu aciditate scăzută (cum sunt vinetele sau ardeii).

Se poate consuma zacusca după ce îndepărtezi stratul de mucegai?

Răspunsul ferm al experților în siguranță alimentară este NU.

O practică veche presupunea îndepărtarea „florii” de la suprafață cu o lingură și consumarea restului din borcan. Totuși, ghidurile de siguranță alimentară (cum sunt cele ale USDA) avertizează că alimentele moi și umede, cum este zacusca, permit filamentelor microscopice ale mucegaiului (hifele) și toxinelor să pătrundă adânc în compoziție, chiar dacă nu sunt vizibile cu ochiul liber.

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Important: Dacă observi mucegai, capac bombat, spumă, scurgeri sau un miros acru/rânced, nu gusta preparatul. Aruncă întreg conținutul borcanului! Altfel sănătatea celui care consumă chiar și o cantitate redusă este pusă în pericol.

Cum se prepară, se conservă și se depozitează zacusca în siguranță

Pentru a te bucura de borcane intacte cu zacuscă perfectă la gust pe tot parcursul iernii, este esențial să urmezi pașii corecți de preparare și conservare:

1. Prepararea corectă

Pune zacusca la foc mic și amestecă încontinuu. Zacusca este o compoziție densă. Dacă este fiartă la foc iute, se poate lipi de fundul oalei, căpătând un gust neplăcut, amar și compromițând întregul lot.

Lasă vinetele și gogoșarii la scurs foarte bine după coacere pentru a elimina apa din legume. Scăderea nivelului de apă previne fermentarea ulterioară.

Mărunțește vinetele și ardeii folosind cuțitul, mașina de tocat sau lingura de lemn. Evită blenderul vertical, care transformă compoziția într-o pastă fină și lichidă, afectând textura tradițională.

Uleiul nu doar că oferă consistență, ci ajută la eliminarea apei în timpul fierberii (când începe să se separe la suprafață). Turnarea unui strat fin de ulei fierbinte direct deasupra zacuscăi din borcan, înainte de închiderea capacului, creează un sigiliu suplimentar împotriva aerului.

2. Sterilizarea borcanelor și a capacelor

Înainte de umplere, spală bine borcanele și capacele. Introdu-le ude pe o tavă în cuptorul rece, apoi pornește cuptorul la 105-110°C. După ce apa s-a evaporat complet, oprește focul și lasă-le să se răcorească puțin.

Pune zacusca fierbinte în borcanele proaspăt sterilizate pentru a preveni recontaminarea din aer.

Închide etanș capacele și fierbe borcanele la bain-marie (într-o oală cu apă, pe foc mic) timp de 30-40 de minute. Lasă-le să se răcească treptat, acoperite cu o pătură, până a doua zi.

3. Depozitarea adecvată

Păstrează borcanele într-un spațiu răcoros, uscat și întunecat (cămară aerisită sau pivniță).

Evită depozitarea lângă surse de căldură sau în locuri expuse la lumina directă a soarelui, deoarece temperaturile ridicate pot declanșa fermentarea în interiorul borcanului.