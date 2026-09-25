Poți adapta un desert clasic, tradițional ca să rămână fin și echilibrat, să aibă o textură cremoasă și arome de scorțișoară și vanilie. Evident nu sunt clătite brașovene adevărate, ci o variantă cu ce am și eu prin frigider și cămară.

Mi-au rămas câteva clătite pentru că am fost mai puțini decât de obicei la masă și am decis să încerc să le fac la cuptor cu brânză și să le îndulcesc cu mere. Să fie mai dietetice și mai proteice, să luăm o pauză de la nutella și gem.

Ingrediente pentru clătite „brașovene”

Pentru aluatul de clătite

50 g unt nesărat, plus pentru prăjit un cub de unt sau câteva linguri de ulei de floarea soarelui

500 g lapte

200 g apă minerală

250 g făină

4 ouă

Sare.

Pentru crema de brânză

150 g brânză de vaci slabă (bine scursă)

50 g iaurt grecesc 2% sau skyr (pentru o variantă mai proteică)

O lingură de miere, sirop de agave sau eritritol (după gust)

1/2 linguriță esență de vanilie

Coajă rasă de lămâie

100 g de smântână pentru gătit pentru pus deasupra clîtitelor umplute.

Pentru merele coapte

200 g mere (curățate și tăiate cubulețe sau rase)

20 ml apă

1 linguriță scorțișoară

O lingură miere, sirop de agave sau eritritol (opțional)

Puțină zeamă de lămâie.

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Preparare pas cu pas

Amestecă bine toate ingredientele pentru clîtite cu un tel, până când obții un aluat fluid, omogen și fără cocoloașe. Lasă aluatul să se odihnească timp de 15 minute.

Încinge o tigaie antiaderentă ușor unsă cu unt sau ulei. Coace clătita pe o parte, lăsându-o un 1 minut. Când încep să apară găurelele și poate fi desprinsă ușor de tigaie o întorci și o mai lași un minut.

Curăță merele de coajă și sâmburi, taie-le cuburi, rade-le sau toacă-le, mai mare, într-un blender. Stropește-le cu lămâie.

Pune într-o tigaie merele, apa, scorțișoara și lingura de îndulcitor dacă nu sunt merele suficient de dulci. Gătește-le la foc mic timp de 10 minute, până când se înmoaie ușor (fără a le transforma în piure).

Pasează sau mixează la blender brânza de vaci împreună cu iaurtul, îndulcitorul, vanilia și coaja rasă de lămâie până obții o cremă fină și catifelată.

Umple clătitele cu crema de brânză, rulează-le sau împăturește-le. Eu le-am tăiat fâșii pentru că erau mai vechiuțe.

Pune-le într-un vas pentru cuptor.

Deasupra toarnă smântâna de gătit.

Bagă vasul la cuptorul preîncălzit la 180 de gr pentru 30 de min. Sau la friteuză, vreo 15-20.

Servirea

Pune o porție de clătite în farfurie și deasupra adaugă merele coapte cu scorțișoară.

Sfaturi utile

Dacă aluatul ți se pare prea dens, mai adaugă puțin lapte.

Scurge foarte bine brânza de vaci înainte de blenduire pentru ca umplutura să nu devină apoasă.

Dacă folosești mere dintr-un soi dulce, poți omite complet îndulcitorul.

Nu găti merele excesiv, să rămână puțin crocante.

Variante de clătite umplute

Înlocuiește laptele, smântâna, brânza și iaurtul cu variante fără lactoză sau folosește un mix de făină fără gluten, dacă ai vreo intoleranță.

Înlocuiește merele cu pere tari, coaja de lămâie cu cea de portocală sau puțină esență de rom.

Pentru varianta mai proteică, folosește skyr în proporție mai mare în combinație cu o brânză de vaci bogată în proteine.

Pentru varianta mai dietetică, nu mai pune smântână. Oprește-te la pasul în care ai umplut clătitele cu brânză, pune mere și e un desert mai pentru dietă.