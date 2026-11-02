Viorel Simion crește struți de aproximativ 5 ani, în comuna Copăceni, județul Ilfov. După mai multe încercări și pierderi importante, fermierul spune că abia în acest an a început să vadă rezultate. Ouăle se vând și cu 100 de lei, iar un pui poate ajunge la 100 de euro, însă cea mai mare problemă rămâne găsirea cumpărătorilor.

O afacere cu struți nu este tocmai obișnuită în agricultura românească, iar Viorel Simion a descoperit acest lucru pe propria piele. Fermierul din județul Ilfov se ocupă de creșterea acestor păsări de aproximativ cinci ani și spune că a ales această activitate tocmai pentru că era mai puțin cunoscută.

„Fiind de la țară, am încercat mai multe afaceri și aceasta cu struți, fiind mai la început, să zic așa, necunoscută, am zis să încerc și pe asta”, povestește fermierul, pe care l-am întâlnit la INDAGRA 2026.

Începutul a fost dificil, mai ales că nu avea experiență în creșterea acestor păsări. Au urmat ani cu pierderi, dar și cu lecții învățate din mers.

„În al treilea, al patrulea an am avut foarte mari pierderi, necunoscând nimic despre ei. Dar acum pot să spun că în proporție de 80% cunosc cam tot despre ei: incubație, creștere, hrană, tot”, spune Viorel Simion.

Abia în acest an a reușit să dezvolte mai bine activitatea, însă producția nu este singura problemă. „Este primul an în care a mers mai bine cu ei, cu producția, dar este foarte greu cu comercializarea”, explică acesta.

Un singur ou echivalează cu aproximativ 28-30 de ouă de găină!

La standul de la INDAGRA, fermierul ne-a prezentat și un ou de struț, care poate cântări aproape două kilograme.

„Este un ou de struț care ajunge până la 1,8-1,9 kg. Am avut și la 1,9 kg. Dacă struțul este crescut bine și îngrijit, ajunge să facă niște ouă foarte mari”, spune crescătorul.

Dimensiunea este impresionantă: un singur ou echivalează cu aproximativ 28-30 de ouă de găină, după cum spune aceste, special pentru G4Food.

Întrebat dacă din el se poate face o omletă pentru toată familia, fermierul ne răspunde amuzat: „Da, se poate spune și așa, dar nu îl poate consuma o familie. Trebuie să fie foarte numeroasă ca să îl consume. Soția, când face prăjituri, nu poate să pună un ou întreg, pentru că este foarte mult!”.

Ouăle se comercializează în special primăvara, în apropierea Paștelui:

„Ouăle se comercializează foarte bine, în special primăvara, de Paște. Ajunge la aproximativ 100 de lei un ou. Dar prefer să le bag la incubator, ca să am un profit mai mare decât să le vând”, explică el.

Prin urmare, principala miză este obținerea puilor, pe care îi poate vinde ulterior.

Cât costă un pui de struț și cum este crescut

Un pui de struț poate ajunge la aproximativ 100 de euro, în special primăvara, când cererea este mai mare. Toamna, prețul scade.

„Puii se vând mai bine primăvara. Un pui ajunge cam la 100 de euro, acum, toamna, chiar sub 500 de lei. Pot să vă spun că 400 de lei bucata”, afirmă fermierul.

Exemplarele prezentate la târg aveau aproximativ două luni. Potrivit lui Simion, după această perioadă, puii trec de etapele cele mai dificile și devin mai rezistenți.

„Puii de struți pe care îi vedeți în spatele meu au două luni, aproximativ două luni. Ei acum au trecut de toate greutățile, se descurcă singuri, nu le trebuie căldură. Pot trece iarna dacă avem o încăpere uscată”, explică acesta.

Hrana este alcătuită din uruială de porumb, floarea-soarelui, grâu și calciu, dar și din multă lucernă.

„Consumă uruială de porumb, floarea-soarelui, grâu și calciu obligatoriu. Și consumă 50% lucernă. Asta e un lucru foarte bun. Chiar preferă lucerna, consumă foarte multă lucernă”, spune crescătorul.

Fermierul afirmă că struții cresc repede și că femelele pot ajunge să producă 50-55 de ouă pe an. În aceste condiții, potențialul de producție este important, însă valorificarea ei depinde de existența unor cumpărători.

„Nu am piață de desfacere unde să intru cu această carne”

Dacă ouăle și puii au deja o piață, chiar dacă una limitată, carnea de struț este mult mai greu de comercializat. Viorel Simion spune că nu a reușit încă să găsească o piață de desfacere pentru acest produs.

„Nu am unde să intru cu această carne, nu am unde să o comercializez”, afirmă el.

Până acum, fermierul nu a sacrificat niciun struț adult. Vânzările se concentrează pe pui, cumpărați în special de persoane din zonă sau de alți crescători.

„Cu carnea chiar nu am încercat. Este greu și cu puii, dar puii mai vindem între noi, țăranii. Mai vin, iau și ei de curiozitate, o familie, două, pentru consumul propriu, cred”, povestește Simion.

„Am avut o cerere chiar de la un restaurant”

Nici interesul pentru înființarea unor noi ferme nu mai este la fel de mare. „Sunt puțini care au luat să dezvolte o fermă și din ce în ce mai puțini mă întreabă pentru a lua de o fermă. Să sperăm că în viitor se mai dezvoltă”, spune acesta.

A existat totuși o oportunitate de colaborare cu un restaurant, care ar fi dorit să cumpere câte un struț pe săptămână. Fermierul nu a putut onora însă solicitarea.

„Am avut o cerere chiar de la un restaurant, dar, fiind la început, nu am putut satisface comenzile care mi se cereau. Îmi cereau un struț pe săptămână, ori eu nu am sacrificat niciun struț mare până acum”, explică el.

O astfel de colaborare ar presupune o fermă mult mai mare, capabilă să asigure livrări regulate. În plus, vârsta păsărilor este importantă pentru calitatea cărnii.

„Trebuie să crești mult mai mulți, ca la un an de zile să ai să sacrifici săptămânal câte un struț. Dacă struțul depășește doi-trei ani, carnea devine mai tare și nu mai este atât de bună de preparat”, spune Viorel Simion.

Rentabilitatea vine după cinci ani, dar este nevoie de investiții

Potrivit experienței sale, o fermă de struți poate deveni rentabilă după aproximativ cinci ani. Totuși, pentru a trece de la o afacere de dimensiuni mici la una care să poată aproviziona restaurante, este nevoie de investiții și de personal.

În prezent, Simion se ocupă singur de animale, ceea ce îi limitează posibilitățile de extindere.

„Trebuie puțin curaj și o investiție un pic mai mare. Și ar trebui și un număr de îngrijitori la ei, ceea ce eu nu am. Mă ocup personal”, spune fermierul.

El crede că lucrurile ar putea funcționa mai bine dacă ar avea un spațiu mai mare și o echipă care să îl ajute.

Pentru Viorel Simion, participarea la INDAGRA 2026 a fost prima experiență de acest fel. Chiar dacă afacerea este încă la început și problemele de comercializare nu au fost rezolvate, fermierul spune că intenționează să continue și să revină la târg și în anii următori.