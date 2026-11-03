Autoritatea pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a revizuit, pentru prima dată din 1963 încoace, standardul oficial de identitate pentru sucul de portocale pasteurizat. Măsura oferă o mai mare flexibilitate producătorilor americani, ale căror livagii din Florida se confruntă cu boli devastatoare ale arborilor și cu fenomene meteorologice extreme, potrivit Food & Wine.

Standardele de identitate definesc ce ingrediente trebuie să conțină un aliment pentru a putea fi vândut sub o anumită denumire comercială. În cazul sucului de portocale pasteurizat, noile norme reduc nivelul minim de Brix (indicatorul care măsoară concentrația de zahăr și substanțe solide dizolvate) de la 10,5 la 10 grade. În plus, noile reguli permit producătorilor să amestece în proporție de până la 15% suc provenit din mandarine, tangerine sau hibrizi ai acestora – față de limita anterioară de 10% –, păstrând în continuare pe etichetă denumirea de „suc de portocale”.

Noua reglementare a fost finalizată și a intrat oficial în vigoare, fiind susținută public la un eveniment desfășurat în Florida de secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

„Administrația elimină o reglementare învechită care îi obliga pe producătorii americani de suc de portocale să depindă de importuri străine și de un standard depășit privind conținutul de zahăr. Reducem birocrația, economisim peste 50 de milioane de dolari anual pentru industrie, consolidăm lanțurile de aprovizionare americane și creăm condiții echitabile pentru cultivatorii de citrice din SUA — menținând în același timp siguranța, calitatea și gustul pe care consumatorii le așteaptă”, a declarat Kennedy, citat de Food & Wine.

Criza din plantațiile de citrice: Producția s-a prăbușit cu peste 60%

Solicitarea de modificare a normelor a venit direct din partea asociațiilor de profil din Florida (Florida Citrus Processors Association și Florida Citrus Mutual). Motivul principal este boala numită citrus greening (îngălbenirea citricelor) – o infecție bacteriană fără leac cunoscut, transmisă de insecte –, combinată cu distrugerile provocate de uraganele repetate.

Acești factori au făcut ca portocalele recoltate să fie mai puțin dulci și să nu mai atingă nivelul tradițional de zahăr necesar pentru a respecta vechiul standard fără adăugare de zahăr sau amestecuri scumpe.

Conform analizei economice realizate de FDA, producția de portocale a SUA s-a prăbușit dramatic: de la 146,6 milioane de cutii în sezonul 2014–2015, la doar 58,3 milioane de cutii în sezonul 2024–2025. În paralel, importurile de suc de portocale au crescut de la 280.000 la 400.000 de tone metrice, deoarece procesatorii erau nevoiți să cumpere suc străin foarte dulce pentru a ridica artificial nivelul de Brix al produsului final.

Ce se schimbă pentru consumatori și ce rămâne strict interzis

Reprezentanții FDA susțin că ajustarea normelor nu va modifica sesizabil gustul băuturii la micul dejun. Analizele arată că un suc la nivelul de 10 grade Brix conține aproximativ 17 grame de zahăr per porție, comparativ cu 18 grame la nivelul de 10,5, iar testele de degustare efectuate pe grupuri de consumatori au arătat că majoritatea oamenilor nu pot distinge diferența.

Autoritatea sanitară subliniază că noua regulă nu permite sub nicio formă diluarea sucului cu apă, adăugarea de apă în sucul pasteurizat rămânând strict interzisă. De asemenea, nivelul de 10 grade Brix reprezintă doar o limită minimă legală, nu un obiectiv obligatoriu, ceea ce înseamnă că brandurile care dispun de fructe mai dulci pot păstra rețetele tradiționale fără nicio modificare.

Această decizie face parte dintr-un proces mai amplu al agenției americane de modernizare a standardelor alimentare datând din secolul trecut, după ce în 2025 au fost eliminate sau revizuite zeci de reguli învechite privind conservele de piersici, înghețata din lapte de capră sau pâinea cu lapte.