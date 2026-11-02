Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la restaurantul Daimon, situat pe Calea Piscului, în Sectorul 4 al Capitalei. Focul s-a manifestat generalizat la sosirea primelor echipaje de pompieri, existând riscul de propagare la clădirile învecinate.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incendiul a cuprins mai multe saloane alipite, iar pompierii acționează în continuare pentru localizarea acestuia.

La intervenție au fost mobilizate 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Până la momentul transmiterii informațiilor, nu au fost identificate victime.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă operațiunile pentru limitarea și stingerea incendiului.