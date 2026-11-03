VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat (Atelierul de Cremeș): Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului

03 nov. 2026, HoReCa
VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat (Atelierul de Cremeș): Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului
Foto: G4Food
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Prepară și vinde cremșnit, pentru care oamenii vin și de la o oră distanță pentru a-l cumpăra. Alin Ignat a fost proprietar de restaurant, apoi politician, iar în cele din urmă a înființat Atelierul de Cremeș.

„Cremeșul sau cremșnitul, cum se spune în alte zone, era acea cremă de vanilie pusă între două foi și era foarte greu să-l mănânci în momentul în care apăsai cu lingura pe foaia, ieșea crema pe toate părțile și noi am zis „hai să zdrobim foaia asta, să-l punem într-un borcan”. Și am luat niște borcane din astea foarte frumoase și am făcut acest cremeș la borcan cu foaia zdrobită, desert la restaurant.

Lucrurile în viața noastră au luat diverse întorsături. La mine, cu cariera politică, n-am mai reușit să ne ocupăm de restaurant chiar cum am vrut și la un moment dat am renunțat la zona asta de business în horeca, am vândut restaurantul și ne-am văzut de alte activități din viață și eu și familia mea. Dar ulterior, la un moment dat, după ce restaurantul a dispărut din viața noastră, prieteni, cunoscuți, cunoștințe ne-au tot întrebat „cremeșul ăla pe care îl făceați voi la Gavroche (restaurantul pe care Alin îl avea înainte de a intra în politică- n.r.), cum facem să-l mai mâncăm noi vreodată?”

Până într-o zi când o prietenă chiar ne-a rugat să-i facem de ziua ei niște borcanașe din astea de cremeș și în momentul ăla am zis că ar fi bine să începem să facem cremeș pentru că lumea îl cere și un produs care în primul rând are cerere cred că e momentul bun, momentul prielnic să te apuci să-l faci și să-l oferi publicului. Și așa a început povestea noastră concentrată strict pe cremeș. De asta zic că el are un background în activitatea noastră”.

Citește materialul complet pe G4Food și vezi video-ul pe You Tube.

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