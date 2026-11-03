Fermierii care au fost afectați de secetă mai pot solicita sprijinul financiar de urgență pentru culturile de porumb și floarea-soarelui. Cei interesați pot face asta până vineri, 6 noiembrie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) precizează că plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026.

Schema este acordată în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026 și are un buget total de 155,362 milioane de lei. Cuantumul maxim al ajutorului este de 333 de lei pentru fiecare hectar afectat între 90% și 100%. Pentru suprafețele afectate într-o proporție cuprinsă între 30% și 90%, sprijinul este diminuat proporțional. Cererile pot fi depuse fizic la centrele APIA unde sunt arondați fermierii, prin e-mail sau prin poștă ori curier.

De asemenea, cei interesați pot găsi la centrele APIA cereri pretipărite pentru producătorii agricoli care aleg depunerea directă.

Cine poate primi sprijinul

Pentru a beneficia de ajutor, agricultorii trebuie să fi depus cererea de plată la APIA în anul 2025. Aceștia trebuie, de asemenea, să poată face dovada pagubelor suferite, printr-un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Documentul trebuie să indice un grad de afectare de minim 30% și poate ajunge la 100%.

Solicitanții trebuie să figureze și în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene.

Fermierii care au transmis deja o solicitare pot reveni la centrul APIA pentru modificarea suprafețelor declarate. Posibilitatea a fost introdusă prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2026, adoptată pe 30 octombrie. Documentele justificative depuse odată cu solicitarea inițială rămân valabile și vor fi atașate cererii modificate.

APIA arată că schimbarea legislației clarifică metoda de calcul și elimină aplicarea dublă a procentului de calamitate. „Suma cuvenită se va stabili prin raportare directă la suprafața determinată de APIA în anul 2025, asigurând plata corectă și cât mai rapidă a despăgubirilor”, precizează reprezentanții Agenției.

Instituția le recomandă fermierilor eligibili care nu au depus încă solicitarea să se adreseze cât mai repede centrelor APIA. Termenul final este vineri, 6 noiembrie 2026. După închiderea perioadei de depunere și verificarea solicitărilor, plata sprijinului trebuie realizată cel târziu până la 31 decembrie 2026.