Un parizer comercializat ca produs din carne de porc, a cărui etichetă indica o proporție de 50% carne de porc, a avut doar 1% porc la analiza de identificare a speciei, potrivit rezultatelor prezentate de Observator News. Produsul, vândut într-un mare lanț de hipermarketuri din România, a fost retras de la comercializare după ancheta jurnalistică. Proprietarul fabricii a susținut că diferențele dintre rezultatele analizelor ar putea fi explicate prin umiditatea din carne.

Parizer cu 1% carne de porc, deși eticheta indica 50%

Reporterii Observator au cumpărat mai multe sortimente de parizer și le-au trimis la laborator pentru analize. Unul dintre produse, comercializat drept parizer de porc, a avut un rezultat surprinzător: analiza de biologie moleculară pentru identificarea speciei a indicat un rezultat de 1% pentru porc, potrivit datelor prezentate de Observator.

„Un produs care ar fi trebuit să fie parizer cu porc, iar a cărui etichetă spunea că ar conține 50% carne de porc, la analiza de biologie moleculară, la analiza speciei, a avut doar 1% porc”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), pentru Observator.

Potrivit specialistului, rezultatele indică o substituire a unei părți importante din carnea de porc cu carne de pasăre.

„Este o substituție a unui tip de carne mai scump un pic, carnea de porc, cu carnea de pui. De fapt, el este un parizer cu carne de pui, carnea de porc este într-o cantitate aproape neglijabilă”, a explicat Alexandru Cîrîc.

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Produsul costa aproximativ 10 lei kilogramul, respectiv 5 lei pentru o cantitate de 500 de grame, potrivit relatării Observator.

În urma anchetei, parizerul a fost retras de la comercializare în magazinele lanțului de hipermarketuri în care fusese identificat.

„Legea spune foarte clar că eticheta trebuie să oglindească exact conținutul începem cu carnea de porc și continuăm cu celelalte elemente. acest produs trebuie retras de pe piață”, spune Csaba Lajos Bekesi, președinte ANPC.

Sancțiunile pot ajunge până la 100 de mii de lei și oprirea temporară ori retragerea de la raft a produselor.

„Lotul menționat a fost retras de la comercializare în toate magazinele și suntem deja în proces de testare a produselor vizate. Cea mai recentă analiză a produselor furnizorului producător al parizerului de porc a avut loc în luna iunie a acestui an, vizând inclusiv determinarea calitativă a ADN-ului speciei, iar rezultatul a confirmat corectitudinea informațiilor de pe etichetele produselor.” „Responsabilitatea etichetării produselor este a producătorului”, menționează Csaba Lajos Bekesi, președinte ANPC.

Cum explică producătorul diferența dintre etichetă și analize

Proprietarul fabricii în care a fost produs parizerul a susținut că diferențele dintre rezultatele analizelor ar putea avea legătură cu apa din carne.

„Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc”, a afirmat acesta în discuția cu reporterii Observator.

Ulterior, proprietarul a solicitat intervenția inginerului fabricii, care a prezentat rezultatele unor analize anterioare. Acesta a susținut că, pentru aceeași rețetă, buletinele de analiză au indicat proporții diferite de ADN de porc și de pui.

„Foarte diferit iese și nu am găsit soluția de ce ies analizele așa”, a declarat inginerul, adăugând că reprezentanții fabricii au discutat problema inclusiv cu medicii lor, fără să găsească o explicație.

Proprietarul a afirmat că a efectuat propriile teste și că deține contraprobe, însă rezultatele prezentate de Observator au indicat o diferență majoră între proporția de carne de porc declarată pe etichetă și cea identificată în proba analizată.

Ce au mai arătat analizele de laborator

Investigația Observator a inclus și verificarea altor caracteristici ale produselor. Potrivit lui Alexandru Cîrîc, parizerul în cauză a avut cel mai ridicat conținut de calciu dintre sortimentele analizate, specialistul asociind acest rezultat cu prezența unor resturi osoase în materia primă.

Analizele au indicat, de asemenea, prezența polifosfaților în mai multe dintre sortimentele de parizer testate. Acești aditivi sunt utilizați în industria alimentară, inclusiv pentru capacitatea lor de a reține apa în produse.

Alexandru Cîrîc a afirmat că, pentru unul dintre produsele analizate, conținutul de fosfor provenit din aditivi, după scăderea cantității naturale din carne, ajungea la aproximativ 5.900 de miligrame pe kilogram, peste limita de 5.000 de miligrame pe kilogram menționată de specialist.

Investigația a semnalat și prezența unor coloranți și a unor niveluri ridicate de nitriți în produsele testate. Rezultatele prezentate se referă la sortimentele analizate și nu pot fi extrapolate la toate produsele de parizer comercializate pe piață.

Nutriționista Anca Hâncu a avertizat, în cadrul reportajului, asupra consumului de produse ultraprocesate și a riscurilor asociate unei alimentații bazate frecvent pe astfel de produse.

„Este exemplul tipic de produs ultraprocesat în relație directă cu creșterea obezității, a riscului cardiovascular, în compoziția parizerului se folosesc derivate de alimente, paste făcute din oase, gelatină, ar fi bine dacă ar exista și carne. Deci este un produs de care aș sta deoparte”, explică Anca Hâncu, nutriționist.

Ce măsuri au fost luate după anchetă

În urma investigației, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intervenit pentru retragerea produsului de la comercializare.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Bekesi, a declarat pentru Observator că eticheta trebuie să reflecte conținutul real al produsului și că neregulile pot atrage sancțiuni. Potrivit instituției, amenzile pot ajunge la 100.000 de lei, iar în funcție de situație pot fi dispuse măsuri privind comercializarea produselor.

Reprezentanții lanțului de magazine au transmis că lotul vizat a fost retras din toate magazinele și că au fost demarate noi teste pentru verificarea produselor furnizorului.

Compania a mai precizat că cea mai recentă analiză anterioară a produselor furnizorului avusese loc în iunie 2026 și că rezultatul acesteia confirmase corectitudinea informațiilor de pe etichetă, inclusiv în ceea ce privește identificarea ADN-ului speciei.

Diferența dintre rezultatele anterioare și cele prezentate în ancheta jurnalistică ridică întrebări privind verificarea compoziției produselor și concordanța dintre etichetă și conținutul real. Responsabilitatea pentru corectitudinea etichetării revine producătorului.