Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, de la ora 12:00, Ferma Dacilor găzduiește, la Hambarul din Dealul cel Mare, „Brunch-ul Înfrățirii – Dobrogea și Muntenia la aceeași masă”, un eveniment care aduce împreună preparate tradiționale, producători locali, bucătari și activități pentru întreaga familie. Momentul central al zilei va fi o provocare gastronomică inedită: pregătirea celui mai mare storceag din România.

Chef Octavian Băloi, ambasador al candidaturii „Dobrogea – Regiune Gastronomică Europeană 2029”, va coordona pregătirea storceagului, una dintre cele mai cunoscute ciorbe pescărești din Delta Dunării. Ingredientul principal va fi nisetrul, oferit de Divertas-M – Delicatese, partenerul care asigură peștele pentru această provocare.

Meniul dobrogean pregătit de chef Octavian Băloi va continua cu alte două preparate: crap la proțap pe varză și plăcintă de berbecuț, rețete care vor completa experiența culinară a zilei.

Brunch-ul Înfrățirii reunește două bucătării regionale. Gazdele de la Ferma Dacilor vor întâmpina vizitatorii cu preparate muntenești, în timp ce echipa ROZMARINE, venită de la Constanța, va aduce preparatele și aromele Dobrogei.

Publicul va avea ocazia să descopere și produse de la producători locali, să le afle poveștile și să exploreze diversitatea gastronomică a celor două regiuni. Din Dobrogea va fi prezentă și Crama Caii de la Letea, care va aduce vinurile sale la această întâlnire.

Printre invitații evenimentului se numără și Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic, autor și cercetător al istoriei culinare românești, cunoscut pentru activitatea sa de documentare și promovare a patrimoniului gastronomic național.

Evenimentul este dedicat întregii familii. Pentru copii, organizatorii au pregătit ateliere de confecționat lumânărele, un atelier de frământat și modelat fursecuri susținut de Casa del Pan, precum și activități de tip treasure hunt și povești.

Bianca Folescu, de la Gospodăria Tradițională „Suvenir din Dobrogea”, ambasador al candidaturii Dobrogei la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2029, va susține un atelier de confecționat păpuși, aducând în program și o parte dintre tradițiile și meșteșugurile regiunii.

Dincolo de provocarea pregătirii celui mai mare storceag din România, Brunch-ul Înfrățirii este o invitație de a descoperi două regiuni prin bucătăriile lor, de a întâlni oamenii din spatele preparatelor și de a petrece o zi împreună, în atmosfera de la Ferma Dacilor.