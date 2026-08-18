Măslinul milenar din Italia care încă produce sute de kilograme de măsline. Povestea „Gigantului din Corato”

În Puglia, una dintre cele mai cunoscute regiuni din Italia pentru producția de ulei de măsline, un arbore milenar continuă să rodească și să fie legat de povestea unui soi cultivat astăzi în peste 25 de țări. „Gigantul din Corato”, aflat în apropiere de Bari, este considerat planta-mamă a soiului Coratina, potrivit Mediafax.

Măslinul poate fi admirat în zona rurală „La Croce”, cunoscută în trecut sub numele de Lago Martino. Arborele impresionează prin dimensiunile sale: are o circumferință de aproximativ 7,90 metri și o înălțime comparabilă cu cea a unei clădiri.

În ciuda vârstei sale impresionante, măslinul continuă să producă fructe. Într-un an obișnuit, poate oferi aproximativ 200 de kilograme de măsline.

Arborele este îngrijit de familia D’Imperio, care permite accesul gratuit celor care vor să îi descopere istoria, potrivit Cibo Today.

Soiul Coratina, legat de orașul Corato

Povestea arborelui este strâns legată de cea a soiului Coratina. În zona Corato există în prezent peste un milion de măslini, iar soiul care poartă numele orașului a ajuns să fie cultivat în numeroase regiuni ale lumii.

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Primele informații documentate despre Coratina datează din secolul al XIX-lea. În 1883, profesorul Girolamo Caruso a menționat soiul în monografia sa „Dell’olivo”, folosind denumirea „Olivo a Racemi”, cunoscută și sub numele de „Raciuppe”.

Înainte ca soiul să fie studiat și identificat, agricultorii erau interesați în primul rând de avantajele sale practice. Măslinii ofereau producții generoase, iar uleiul obținut avea o bună capacitate de depozitare.

De-a lungul timpului, Coratina a devenit unul dintre simbolurile agriculturii din nordul provinciei Puglia.

Un ulei cu gust intens

Uleiul obținut din măslinele Coratina este cunoscut pentru caracterul său puternic. Are o aromă intensă și un gust amar și picant, caracteristici asociate cu nivelul ridicat de compuși antioxidanți.

Soiul se remarcă și prin productivitatea sa. Planta produce numeroase ciorchini de fructe, o particularitate considerată una dintre caracteristicile sale distinctive.

În prezent, Coratina nu mai este doar un soi specific zonei Corato. Măslinii din acest soi au ajuns în peste 25 de țări, ducând mai departe numele orașului italian.

Măslinul milenar, pe un vechi drum roman

„Gigantul din Corato” se află pe Via Traiana, vechiul drum construit de romani pentru a lega Roma de sudul Italiei și de Brindisi, unul dintre porturile importante ale Imperiului Roman.

Potrivit lui Pasquale D’Introno, producător și membru al asociației Terre di Coratina, amplasarea orașului pe această importantă rută de comunicații ar fi contribuit, de-a lungul timpului, la răspândirea uleiului și a soiului de măslin în regiune.

Astfel, istoria arborelui se intersectează cu istoria comerțului și a agriculturii din Puglia.

Pentru comunitatea locală, arborele milenar reprezintă mai mult decât o atracție naturală. Este considerat un simbol al identității orașului Corato și al tradiției sale agricole.