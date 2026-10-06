Marea Britanie nu este suficient de pregătită pentru întreruperi majore ale aprovizionării cu alimente, în condițiile în care sistemul alimentar este expus unor riscuri precum schimbările climatice, atacurile cibernetice și problemele software, avertizează peste 180 de experți, conform Sky News.

O scrisoare deschisă transmisă guvernului britanic de organizația Foodrise, semnată de academicieni, fermieri și reprezentanți ai comunităților alimentare, acuză autoritățile de complacere în ceea ce privește rolul alimentelor în securitatea națională.

Semnatarii susțin că Marea Britanie nu are în prezent o strategie suficient de solidă pentru a asigura hrana populației în cazul unei crize majore și atrag atenția că nu există o autoritate unică responsabilă de alimentarea populației în situații de urgență.

Sistemul alimentar, vulnerabil la mai multe tipuri de șocuri

Experții avertizează că aprovizionarea cu alimente poate fi afectată de încălzirea climatică, atacuri cibernetice și defecțiuni sau erori ale sistemelor informatice. În plus, aceștia avertizează că aprovizionarea internațională cu alimente poate fi folosită ca instrument de presiune în context geopolitic.

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În scrisoare, sistemul alimentar actual este descris drept „foarte risipitor” și „nesustenabil din punct de vedere al mediului”

Foodrise face referire și la o evaluare privind securitatea națională, publicată în ianuarie de Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra). Documentul arată că Marea Britanie nu dispune de suficient teren agricol pentru a-și hrăni întreaga populație și, în același timp, pentru a asigura creșterea animalelor.

Marea Britanie nu are rezerve alimentare naționale

Una dintre vulnerabilitățile evidențiate de experți este lipsa unor stocuri alimentare naționale.

În prezent, Marea Britanie nu are un sistem național de depozitare a alimentelor pentru situații de urgență. Recomandările oficiale publicate pe Gov.uk îi sfătuiesc pe oameni să păstreze în gospodării provizii suficiente pentru câteva zile, în cazul unei situații de criză.

În septembrie, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, le-a recomandat cetățenilor să aibă în casă conserve și alte alimente care pot fi consumate în cazul unei pene de curent sau al unui dezastru.

Experții consideră însă că responsabilitatea pentru securitatea alimentară nu poate fi transferată exclusiv gospodăriilor.

„Comunitățile și gospodăriile nu pot rezolva problemele structurale ale sistemului alimentar britanic”, a declarat profesorul Tim Lang, profesor emerit de politici alimentare la City St George’s, University of London.

Audit pentru dependența de marile companii alimentare

Semnatarii scrisorii cer guvernului să realizeze un audit al dependenței actuale de un număr redus de companii alimentare foarte mari.

Ei propun, de asemenea, crearea unui sistem local de reziliență alimentară. În cadrul acestuia, comitete locale ar colabora cu serviciile de intervenție și alte organizații pentru prevenirea și gestionarea eventualelor crize alimentare.

O altă propunere este înființarea unui Consiliu Național pentru Securitate, Apărare și Reziliență Alimentară, care să funcționeze ca parteneriat între Defra și Ministerul Apărării.

Experții susțin că pregătirea pentru astfel de situații ar trebui să implice mai mult comunitățile și gospodăriile, nu să se limiteze la recomandări venite de la nivel central.

„Avem nevoie de o schimbare de sistem: să producem mai multă hrană, să dezvoltăm sisteme regionale mai diversificate și să avem depozitare la mai multe niveluri, nu doar în gospodării”, a spus Tim Lang.

Guvernul britanic: securitatea alimentară este securitate națională

Guvernul britanic respinge acuzația că nu ia în calcul riscurile asupra aprovizionării.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că „securitatea alimentară este securitate națională” și că aprovizionarea cu alimente este inclusă în planificarea pentru situații de urgență.

Executivul britanic susține că ia măsuri pentru reducerea impactului fenomenelor meteorologice extreme și pentru consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Printre măsurile anunțate se numără un pachet de 65 de milioane de lire sterline destinat creșterii rezilienței în agricultură, precum și o nouă structură care să consolideze securitatea climatică. Guvernul afirmă că lucrează cu fermierii și industria alimentară pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare capabile să reziste unor viitoare șocuri.