România a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a valorii producției agricole, de 13,6% față de anul precedent. La nivelul întregului bloc comunitar, producția agricolă a ajuns la o valoare record de 558,7 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi, 12 noiembrie, de Eurostat.

Datele se referă la valoarea economică a producției agricole, calculată la prețuri de bază, nu la o creștere cu același procent a volumului fizic al producției. Valoarea producției agricole a crescut în 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. România a avut cel mai ridicat avans, de 13,6%, fiind urmată de Cehia, Irlanda, Estonia, Slovacia și Austria, toate cu creșteri de peste 10%.

La polul opus, valoarea producției agricole a scăzut cu 2,9% în Grecia și cu 1,8% în Cipru. Reduceri de peste 1% au fost înregistrate și în Portugalia, Finlanda și Malta.

Eurostat nu detaliază, în acest comunicat, contribuția fiecărei categorii de produse la creșterea înregistrată de România.

Producția agricolă a UE a ajuns la 558,7 miliarde de euro

La nivelul Uniunii Europene, valoarea producției agricole a crescut de la 532,9 miliarde de euro în 2024 la 558,7 miliarde de euro în 2025. Avansul anual a fost de 4,8% și a dus indicatorul la un nou nivel record. În calcul sunt incluse producția vegetală, animalele și produsele de origine animală, serviciile agricole și anumite activități secundare desfășurate în cadrul fermelor. Valorile sunt exprimate la prețuri de bază, respectiv prețurile producătorilor din care sunt scăzute taxele pe produse și la care sunt adăugate subvențiile aferente produselor.

Producția vegetală a reprezentat 48,9% din valoarea totală a agriculturii europene în 2025. Aceasta a ajuns la 273,2 miliarde de euro, cu 1,6% mai mult decât în anul precedent.

Animalele și produsele de origine animală au reprezentat 42,6% din total, cu o valoare de 238,2 miliarde de euro. În cazul acestui segment, creșterea a fost considerabil mai mare, de 9,2% față de 2024. Restul de 8,5%, respectiv 47,3 miliarde de euro, a provenit din servicii agricole și activități secundare.

Costurile fermierilor au crescut și ele

Creșterea valorii producției agricole a venit însă într-un context în care s-au majorat și costurile bunurilor și serviciilor folosite în procesul de producție. Așa-numitul consum intermediar a ajuns în 2025 la 309,1 miliarde de euro, cu 1,8% peste nivelul din 2024.

Pentru că valoarea producției a crescut mai repede decât aceste costuri, valoarea adăugată brută a agriculturii europene a urcat cu 8,8%, până la 249,5 miliarde de euro. Indicatorul exprimă diferența dintre valoarea producției agricole și costul bunurilor și serviciilor consumate pentru realizarea acesteia.

Datele fac parte din conturile economice pentru agricultură aferente anului 2025, publicate de Eurostat. Acestea permit compararea performanței economice a agriculturii între statele membre și urmărirea evoluției sectorului în timp.