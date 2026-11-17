Norvegia propune deschiderea a trei zone din Marea Nordului şi Marea Norvegiei pentru acvacultură în largul mării. Autorităţile speră că mutarea fermelor de somon mai departe de coastă ar putea reduce o parte dintre problemele de mediu asociate creşterii intensive a peştilor.

Guvernul norvegian a pus marţi în consultare publică propunerea, iar termenul până la care părţile interesate pot transmite opinii este 17 februarie 2027, potrivit AFP. Cele trei zone propuse au suprafeţe cuprinse între 364 şi 2.437 de kilometri pătraţi şi sunt situate în Marea Nordului şi Marea Norvegiei. „Acvacultura în largul mării ar putea deveni un contribuitor semnificativ la crearea de valoare de-a lungul coastelor noastre în următorii ani”, a declarat premierul Jonas Gahr Store.

Fermele de coastă, criticate pentru impactul asupra mediului

Somonul este unul dintre cele mai importante produse de export ale Norvegiei, iar creşterea sa se face în prezent în principal în cuşti plutitoare amplasate de-a lungul coastelor şi în fiorduri. Dezvoltarea acestui sector este însă limitată de problemele de mediu asociate producţiei intensive. Una dintre principalele probleme este reprezentată de păduchii de mare, paraziţi care se pot răspândi în apropierea fermelor şi pot afecta somonul sălbatic.

O altă problemă este evadarea peştilor crescuţi în ferme. Aceştia pot interacţiona cu populaţiile sălbatice de somon care migrează prin apropierea instalaţiilor de acvacultură.

Cuştile plutitoare eliberează, de asemenea, direct în mediul marin excremente, resturi de hrană şi nutrienţi. În apă pot ajunge şi anumite substanţe utilizate pentru tratamente sau pentru întreţinerea instalaţiilor. Aceste emisii pot afecta fundul mării şi, în anumite zone, pot contribui la eutrofizarea apelor. „Ne confruntăm cu mai multe provocări majore, în special în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor”, a declarat Jonas Gahr Store pentru televiziunea publică NRK.

Păduchii de mare ar putea reprezenta o problemă mai mică în larg

Mutarea fermelor piscicole mai departe de coastă ar putea diminua cel puţin unele dintre problemele actuale. Un studiu publicat luna trecută de Institutul Norvegian de Cercetări Marine a arătat că presiunea exercitată de păduchii de mare scade semnificativ atunci când fermele sunt amplasate mai departe de coastă. Aceşti paraziţi slăbesc somonul sălbatic şi pot fi fatali în special pentru exemplarele tinere. Modelul offshore vine însă şi cu dificultăţi suplimentare. Distanţele mai mari faţă de coastă şi condiţiile meteorologice mai dure fac acvacultura în larg mai complexă şi mai costisitoare.

Miza economică este importantă pentru Norvegia. Produsele marine reprezintă al doilea cel mai important produs de export al ţării, după hidrocarburi. În 2025, valoarea exporturilor de produse marine a ajuns la nivelul record de 181,5 miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a aproape 17 miliarde de euro.

Din această sumă, 133,4 miliarde de coroane au provenit numai din acvacultură. Propunerea privind cele trei zone marine ar putea deschide astfel o nouă etapă pentru industria norvegiană a somonului, dar autorităţile trebuie să găsească un echilibru între extinderea producţiei, costurile mai mari şi reducerea impactului asupra mediului.