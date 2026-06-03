Siguranța alimentară nu ține doar de fabrici, restaurante sau controale sanitare. Uneori, cele mai mari probleme apar din ignorarea unor reguli elementare de igienă. Aceasta a fost tema dezbătută la podcast-ul „Disputandum” realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, unde a fost invitată Dana Pop, inginer în industria alimentară. Unul dintre cele mai dezbătute subiecte a fost contaminarea alimentelor și greșelile frecvente întâlnite atât în alimentația publică, cât și în viața de zi cu zi.

Cosmin Dragomir a făcut referire la punctele de gastronomie locală și la diferențele dintre acestea și restaurantele clasice. „Din punct de vedere fiscal-contabil, lucrurile sunt mult mai simple decât la un restaurant, până când vine vorba de siguranța alimentară. Până la urmă contaminarea încrucișată e și acasă, e și la punctele de gastronomie locală, e și în fabrică, dacă nu respectăm regulile”, a spus acesta.

Inginerul alimentar Dana Pop a atras atenția asupra numărului mare de enterocolite și boli digestive asociate cu nerespectarea regulilor de igienă. „M-am minunat de incidența enterocolitelor și a bolilor digestive obținute mai ales prin alimentație. Cauzele fiind nerespectarea normelor de siguranță alimentară”, a afirmat specialista.

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Multe reguli sunt „de maxim bun-simț”

Dana Pop spune însă că problema nu apare doar în restaurante sau unități alimentare, ci și în comportamentul consumatorilor. „Nu mă refer aici numai la normele de siguranță alimentară respectate în fabrică sau în restaurant, cât și cele respectate de mine ca și consumator. Nu mă duc la baie, folosesc WC-ul și după aceea nici măcar nu mă spăl pe mâini”, a spus aceasta.

Specialista consideră că multe reguli de igienă sunt simple și țin de educație și responsabilitate personală. „Multe dintre ele fiind de maxim bun-simț. Am observat că multe sunt uitate și atunci nu ne minunăm”, a adăugat Dana Pop.

Mănușile pot crea o falsă senzație de siguranță

Discuția a ajuns și la utilizarea mănușilor în comerțul alimentar. Realizatorul a atras atenția că multe persoane folosesc mănușile greșit. „Am impresia că în momentul în care folosești mănușă de multe ori uiți de ea. Pur și simplu crezi că te protejează și pui mâna și pe covrig și pe bani cu aceeași mănușă”, a spus el.

Dana Pop a explicat că rolul mănușilor este în primul rând protejarea produsului alimentar, nu a angajatului. „Interesul este să protejeze produsul. Nu atingi și banul și covrigul cu aceeași mănușă”, a subliniat aceasta.

Inginerul alimentar a oferit și alte exemple de practici considerate greșite în alimentația publică. „Nu te duci îmbrăcat cum ești când servești la șaormerie, ieși afară la țigară. Nu te duci la WC cu aceeași îmbrăcăminte. De aia există vestiar obligatoriu pe care nu prea îl folosește lumea”, a spus Dana Pop.

Discuția scoate în evidență o problemă despre care specialiștii vorbesc tot mai des: multe incidente alimentare nu apar neapărat din lipsa tehnologiei sau a controalelor, ci din neglijarea unor reguli elementare. Spălatul pe mâini, schimbarea mănușilor, separarea alimentelor și respectarea igienei personale rămân printre cele mai importante măsuri de prevenție. Iar uneori, exact regulile considerate „prea simple” sunt cele uitate primele.