„Loște cu curechi de Bihor”, un preparat emblematic al gastronomiei tradiționale bihorene, este tot mai aproape de a obține recunoaștere la nivel european.

Recent, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că a transmis Comisiei Europene dosarul documentat și depus de Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor pentru produsul „Loște cu curechi de Bihor”, în vederea acordării sistemului de calitate Specialitate Tradițională Garantată (STG).

„Loște cu curechi” este denumirea tradițională folosită în județul Bihor pentru preparatul realizat din tăieței lați și varză călită. Termenii „loște” și „curechi” provin din vocabularul regional și reflectă specificul culinar al zonei.

Preparatul are rădăcini adânci în gospodăria rurală bihoreană și este rezultatul unei rețete transmise din generație în generație.

Loștele sunt pregătite manual din făină, apă, ouă și sare, iar apoi sunt asociate cu varza călită, condimentată cu piper și ușor îndulcită cu zahăr. În compoziție se folosește și ulei de floarea-soarelui, ingredient tradițional în bucătăria locală.

Cum se prepară produsul tradițional bihorean!

Procesul de preparare păstrează metodele tradiționale bihorene. Din aluatul obținut din făină, apă, ouă și sare se întinde o foaie care este lăsată să se zvânte, apoi se taie în fâșii late. După fierbere, loștele sunt amestecate cu curechiul călit până la obținerea unui preparat omogen, servit cald.

- articolul continuă mai jos -

Gustul specific este dat de combinația dintre textura tăiețeilor preparați manual și aroma dulceagă a verzei călite, un echilibru care a făcut din acest fel de mâncare unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale din Bihor.

Loște cu curechi de Bihor, produs protejat la nivel european

Obținerea statutului de Specialitate Tradițională Garantată (STG) ar reprezenta un pas important pentru promovarea gastronomiei bihorene și pentru protejarea rețetelor autentice românești.

Sistemele europene de calitate au rolul de a certifica produsele realizate după metode tradiționale și de a le oferi vizibilitate pe piața europeană și internațională.

Prin înregistrarea unui număr cât mai mare de produse în aceste sisteme, patrimoniul culinar tradițional al României este conservat și valorificat, iar preparate precum „Loște cu curechi de Bihor” pot deveni adevărați ambasadori ai identității gastronomice românești.

Dacă dosarul va fi aprobat de Comisia Europeană, „Loște cu curechi de Bihor” va intra în rândul produselor românești protejate la nivel european, consolidând prestigiul gastronomiei tradiționale din județul Bihor și din întreaga Transilvanie.