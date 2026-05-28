Ai pus somonul la cuptor, ai pregătit garnitura, totul arată perfect — până când scoți peștele și observi acea substanță albă care se scurge la suprafață. Pentru mulți, momentul arată ca un mic dezastru culinar. Mai ales când ai cumpărat un somon bun, poate chiar sălbatic, și te așteptai la un rezultat instagramabil. Vestea bună: somonul nu este stricat, iar substanța albă este complet normală. Iată explicația specialiștilor, potrivit AllRecipes.

Substanța se numește albumină, o proteină lichidă care există în mod natural în somon, indiferent dacă este sălbatic, de crescătorie, mai scump sau mai ieftin.

În timpul gătirii, fibrele musculare ale peștelui se contractă din cauza căldurii și împing această proteină spre exterior, unde se coagulează și devine albă.

Specialiștii compară fenomenul cu stoarcerea unui prosop ud: căldura „stoarce” umezeala și proteinele din pește. Cu cât temperatura este mai mare și gătirea mai agresivă, cu atât apare mai multă albumină.

Așadar, acea peliculă albă nu spune nimic despre calitatea somonului sau despre cât ai plătit pe el.

Este sigură pentru consum?

Da. Albumina este complet sigură pentru consum.

Nu are gust puternic și nu afectează aroma somonului, chiar dacă aspectul poate fi mai puțin apetisant.

Practic, este doar proteină coagulată. Din punct de vedere nutrițional, nu este ceva „rău” pentru organism. Totuși, o cantitate mare de albumină poate indica faptul că somonul a fost gătit prea mult sau prea repede, iar textura lui ar putea deveni mai uscată și mai tare.

Cum poți reduce apariția albuminei

Eliminarea completă a albuminei este aproape imposibilă, însă există câteva trucuri care pot reduce semnificativ apariția ei.

Nu găti somonul excesiv

Somonul ar trebui să ajungă la aproximativ 63°C în interior și nu mai mult. Specialiștii recomandă chiar să fie luat de pe foc puțin înainte, pentru că temperatura continuă să crească și după oprirea gătirii.

Un termometru pentru carne poate ajuta foarte mult.

Usucă bine somonul înainte de gătire

Tamponarea fileurilor cu prosoape de hârtie ajută la reducerea excesului de umiditate de la suprafață, ceea ce poate preveni formarea unei cantități prea mari de albumină.

Gătește bucăți de dimensiuni similare

Dacă unele bucăți sunt mai subțiri decât altele, ele se vor găti mai repede și se pot usca înainte ca restul peștelui să fie gata.

Folosește temperaturi moderate

Funcționează mai bine decât temperaturile foarte ridicate. O gătire mai lentă și mai blândă ajută proteinele să rămână mai stabile.

Dacă îl faci în tigaie, ține pielea cât mai mult timp în jos

Pielea protejează carnea delicată a somonului de căldura directă.

Specialiștii recomandă ca peștele să fie gătit aproximativ 90% pe partea cu pielea înainte de a fi întors. Uneori, chiar și oprirea focului după întoarcere este suficientă pentru finalizarea gătirii.