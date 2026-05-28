Organizarea corectă a frigiderului nu înseamnă doar mai puțină risipă alimentară, ci și reducerea riscului de toxiinfecții alimentare. Multe persoane păstrează alimentele prea puțin și ajung să le arunce inutil, în timp ce altele le lasă prea mult în frigider fără să știe că anumite bacterii continuă să se dezvolte chiar și la temperaturi scăzute. Iată care sunt produsele sensibile, pe care ar trebui să le verifici mai des, potrivit backyardgardenlover.

Specialiștii în siguranță alimentară spun că temperatura frigiderului ar trebui menținută sub 4°C pentru a încetini dezvoltarea bacteriilor și degradarea alimentelor.

Totuși, fiecare categorie de produse are propriul interval de siguranță.

Carnea crudă de pui și curcan rezistă cel mai puțin

Carnea crudă de pasăre este una dintre cele mai perisabile categorii alimentare din frigider.

Puiul și curcanul crud ar trebui consumate sau congelate în maximum una-două zile de la cumpărare. Acest interval se aplică atât pentru pui întreg, cât și pentru piept de pui sau carne tocată de curcan.

Specialiștii recomandă păstrarea cărnii pe raftul inferior al frigiderului, unde temperatura este cea mai scăzută și unde eventualele scurgeri nu pot contamina alte alimente.

Peștele și fructele de mare se alterează foarte rapid

Peștele crud și fructele de mare se numără și ele printre cele mai sensibile alimente din frigider.

Somonul, codul, creveții sau scoicile ar trebui gătite în una-două zile de la cumpărare. Proteinele și grăsimile din seafood se degradează mai repede decât în cazul altor tipuri de carne, chiar și la rece.

Pentru prospețime mai bună, specialiștii recomandă păstrarea peștelui bine ambalat și, ideal, așezat peste un bol cu gheață în frigider.

Carnea tocată trebuie consumată rapid

Carnea tocată de vită, porc sau miel rezistă tot una-două zile în frigider înainte de gătire sau congelare.

Procesul de tocare expune mai mult carnea la oxigen și distribuie bacteriile de suprafață în întreaga compoziție, motiv pentru care acest tip de produs se alterează mai repede decât bucățile întregi de carne.

Mirosul acru sau textura lipicioasă sunt semne clare că produsul nu mai este sigur.

Fripturile și cotletele crude rezistă mai mult

În cazul bucăților întregi de carne — precum fripturile, cotletele sau friptură de vită — perioada de păstrare este mai lungă. Carnea crudă de vită, porc sau miel poate rezista între trei și cinci zile în frigider, dacă este păstrată corect.

Totuși, apariția unei texturi lipicioase, a mirosului neplăcut sau a lichidului în exces indică alterarea produsului înainte de termenul estimat.

Resturile de mâncare gătită au și ele termen limitat

Multe persoane cred că alimentele gătite rezistă foarte mult în frigider, însă specialiștii spun că și acestea au un interval de siguranță.

Resturile de carne, pește, pui sau preparate gătite ar trebui consumate în trei-patru zile.

Containerele joase și împărțirea alimentelor în porții mai mici ajută la răcirea mai rapidă și reduc riscul dezvoltării bacteriilor.

Baconul și crenvurștii rezistă mai mult datorită conservanților

Produsele procesate precum baconul sau crenvurștii au o durată mai mare de păstrare datorită sării și conservanților.

Baconul crud și pachetele desfăcute de hot dog pot fi păstrate aproximativ șapte zile în frigider.

După deschidere, expunerea la aer accelerează însă degradarea.

Mezelurile feliate trebuie consumate rapid după deschidere

Șunca presată, salamul și alte mezeluri feliate rezistă între trei și cinci zile după deschiderea ambalajului.

Textura lipicioasă sau mirosul acru indică dezvoltarea bacteriilor și necesitatea aruncării produsului.

Ouăle fierte rezistă mai puțin decât cele crude

Ouăle fierte tari pot fi păstrate aproximativ o săptămână în frigider, indiferent dacă sunt decojite sau nu.

În schimb, ouăle crude în coajă rezistă mult mai mult — între trei și cinci săptămâni — datorită stratului protector natural al cojii.

Specialiștii recomandă păstrarea lor pe rafturile interioare, nu pe ușa frigiderului, unde temperatura fluctuează mai mult.

Fructele de pădure și verdețurile sunt foarte sensibile la umezeală

Căpșunile, zmeura sau afinele rezistă de regulă între patru și cinci zile înainte să înceapă să mucegăiască.

Spălarea lor înainte de depozitare poate accelera alterarea.

Și verdețurile sunt foarte sensibile la umiditate. Spanacul baby poate rezista doar trei-cinci zile, în timp ce salata iceberg rezistă aproximativ o săptămână.

Prosoapele de hârtie puse în recipient pot absorbi excesul de umezeală și prelungi prospețimea.

Morcovii, sfecla și rădăcinoasele rezistă surprinzător de mult

Legumele rădăcinoase sunt printre cele mai rezistente alimente din frigider.

Morcovii pot rezista până la trei săptămâni, iar sfecla sau ridichile aproximativ una-două săptămâni.

Ceapa întreagă poate rezista chiar și două luni, deși specialiștii recomandă păstrarea ei la temperatura camerei, nu în frigider.

Brânzeturile tari rezistă mult mai bine decât cele moi

Cheddarul, parmezanul sau emmentalerul au un conținut redus de apă și multă sare, ceea ce încetinește dezvoltarea bacteriilor.

O bucată nedeschisă de brânză tare poate rezista până la șase luni în frigider. După deschidere, termenul scade la aproximativ trei-patru săptămâni.

În cazul apariției unei mici zone de mucegai, aceasta poate fi îndepărtată de pe brânzeturile tari fără ca restul produsului să fie afectat.

Lactatele moi și iaurturile sunt mai sensibile

Brie, ricotta, cottage cheese sau alte lactate moi rezistă aproximativ o săptămână după deschidere.

Iaurtul și smântâna pot rezista între una și trei săptămâni, în funcție de manipulare și temperatură.

Separarea unei mici cantități de lichid este normală, însă mirosul acru sau apariția mucegaiului indică alterarea.

Laptele vegetal are termen limitat după deschidere

Laptele de ovăz, migdale sau soia rezistă mult timp nedeschis, însă după deschidere ar trebui consumat în aproximativ o săptămână.

Textura îngroșată, gustul amar sau ambalajul umflat sunt semne că produsul nu mai este sigur.

Temperatura frigiderului rămâne cel mai important detaliu

Specialiștiii spun că multe probleme apar din cauza temperaturilor prea ridicate din frigider sau a depozitării greșite.

Verificarea regulată a produselor, etichetarea resturilor și organizarea alimentelor în funcție de categorie pot reduce semnificativ risipa și riscul de contaminare alimentară