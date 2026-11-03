Proprietarul unui mare lanț de supermarketuri dintr-o țară eurpeană avertizează: „Ne jucăm cu propria noastră hrană. Fermierii muncesc din greu, munca lor trebuie să fie rentabilă și să le aducă profit”

03 nov. 2026, Agribusiness
Proprietarul unui mare lanț de supermarketuri dintr-o țară eurpeană avertizează: „Ne jucăm cu propria noastră hrană. Fermierii muncesc din greu, munca lor trebuie să fie rentabilă și să le aducă profit"
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Producătorii agricoli din Spania protestează de ani de zile din cauza condițiilor tot mai dificile cu care se confruntă zi de zi. Miercurea trecută, un protest masiv cu tractoare era programat la Madrid pentru a denunța în fața Guvernului costurile uriașe din sectorul agricol, însă manifestația a fost amânată în ultimul moment în urma tragicului accident feroviar petrecut la Urda (Toledo). În momentul anulării temporare a marșului, cel puțin 500 de tractoare ocupaseră deja centrul capitalei spaniole.

Asociațiile agricole (Asaja, COAG și Unión de Uniones) cer măsuri urgente pentru menținerea viabilității mediului rural: adaptarea Politicii Agricole Comune (PAC), prețuri corecte de achiziție, reducerea birocrației și fiscalitate redusă pentru motorina profesională, prin bonificații directe la pompă.

Semnalul de alarmă tras de șeful celui mai mare lanț de supermarketuri din Spania

Deși marile lanțuri de distribuție reușesc să eficientizeze comercializarea alimentelor, acest profit nu se reflectă întotdeauna și în veniturile producătorilor direcți.

În cadrul prezentării rezultatelor financiare ale companiei Mercadona, președintele acesteia, Juan Roig, a luat ferm apărarea fermierilor și crescătorilor de animale:

„Îi plătim fermierului 60, 70 de cenți sau un euro pentru un litru de lapte. Iar apoi plătim 1.000 de euro pentru un telefon mobil”, a deplâns Roig, evidențiind prăpastia economică uriașă dintre industria tehnologică și cea alimentară.

Miliardarul spaniol a subliniat că securitatea alimentară depinde direct de susținerea celor care lucrează pământul:

„Agricultura și zootehnia sunt extrem de importante. Ne jucăm cu propria noastră hrană. Pentru a obține produse este nevoie de muncă, iar fermierii muncesc enorm. Producția trebuie să fie rentabilă pentru ei, trebuie să câștige bani”, a concluzionat președintele Mercadona, citat de ABC.

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