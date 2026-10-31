Donato Magi, medic italian născut în 1926, a împlinit 100 de ani pe 22 aprilie 2026. El nu pune longevitatea pe seama unei diete complicate sau a sportului, pe care mărturisește că nu l-a practicat niciodată cu plăcere.

În schimb, spune că a luat foarte puține medicamente, a renunțat definitiv la fumat la 30 de ani, aproape că nu consumă sare și nu bea alcool. La 100 de ani, continuă să fie activ intelectual și își petrece timpul în fața celor trei computere de pe birou.

Care este secretul unei vieți de 100 de ani? Pentru Donato Magi, răspunsul nu presupune o rețetă complicată, tratamente costisitoare sau un program strict de exerciții fizice. Medicul italian spune că a avut, în general, un stil de viață cumpătat, a evitat medicamentele atunci când nu erau absolut necesare și a renunțat la câteva obiceiuri pe care le considera nocive.

Ajuns la vârsta de un secol, Magi continuă să fie lucid, curios și preocupat de activitatea intelectuală. Încă are permis de conducere, deși conduce doar însoțit, și lucrează la biroul său, unde are nu mai puțin de trei computere.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, medicul a vorbit despre obiceiurile care l-au însoțit de-a lungul vieții și despre felul în care a reușit să ajungă la această vârstă.

A luat foarte puține medicamente de-a lungul vieții

Primul lucru pe care Donato Magi îl menționează atunci când este întrebat despre longevitatea sa este consumul redus de medicamente.

„Pentru început, am luat foarte puține medicamente”, explică acesta.

Deși a profesat medicina timp de decenii, nu a fost adeptul tratamentelor administrate fără o justificare clară. Spune că a recomandat medicamente numai atunci când erau absolut necesare, cu excepția celor indispensabile pentru salvarea vieții.

Această atitudine a fost unul dintre principiile sale de-a lungul carierei și al propriei vieți: să nu recurgă la medicamente fără un motiv întemeiat.

A renunțat la fumat, după ce a observat că îi tremurau mâinile

Un alt moment important a fost renunțarea la fumat. Donato Magi povestește că a abandonat acest obicei peste noapte, la vârsta de 30 de ani.

Decizia a venit după ce a observat că îi tremurau ușor mâinile în sala de operație, sub lumina lămpii chirurgicale. A bănuit că tremuratul ar putea avea legătură cu dependența de nicotină și a hotărât să nu mai fumeze.

Nu a apelat la o reducere treptată a numărului de țigări, ci a renunțat complet.

Mănâncă aproape fără sare și nu consumă alcool, dar nu renunță la zahăr

Alimentația este un alt aspect pe care medicul îl evidențiază atunci când vorbește despre stilul său de viață.

Magi spune că aproape nu consumă sare și că nu bea alcool. Nu a adoptat însă o dietă extrem de restrictivă și nici nu a renunțat la toate micile plăceri culinare.

Dimpotrivă, recunoaște că îi place zahărul și că își bea cafeaua cu cel puțin două lingurițe.

Nu vorbește despre diete sofisticate, suplimente sau regimuri alimentare speciale. Obiceiurile sale par să fi fost mai degrabă simple și constante: puțină sare, fără alcool și fără excese în privința medicamentelor.

Nu a făcut sport și spune că a fost slab din fire

Un detaliu surprinzător din povestea medicului este că activitatea fizică nu a reprezentat niciodată o prioritate pentru el.

Întrebat dacă a făcut sport pentru a-și menține sănătatea, Donato Magi spune că exercițiile fizice nu au fost niciodată pe gustul său. Se consideră slab din fire și afirmă că nu a avut nevoie să urmeze un program special de antrenament.

„Eram cu toții mai slabi”, spune el, făcând referire la generația sa.

Așadar, în cazul său, longevitatea nu poate fi pusă pe seama unei rutine sportive intense. Medicul nu recomandă însă renunțarea la mișcare, ci doar povestește ce a făcut el de-a lungul vieții.

La 100 de ani, încă folosește trei computere

Un alt element important din viața lui Donato Magi este menținerea activității intelectuale.

La 100 de ani, nu își petrece zilele în fața televizorului. Preferă să stea la birou, unde are trei computere, să gândească, să citească, să reflecteze și să analizeze diferite subiecte.

Televizorul îl plictisește, iar calculatorul continuă să îi ofere o preocupare constantă.

De asemenea, are încă permis de conducere, deși a devenit mai precaut și conduce numai atunci când este însoțit. Motivul este teama că mașina s-ar putea defecta, iar el nu ar ști cui să ceară ajutor.