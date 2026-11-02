Suplimentele cu Omega-3 sunt promovate frecvent pentru sănătatea creierului, însă un nou studiu clinic ridică semne de întrebare asupra capacității lor de a preveni declinul cognitiv. Persoanele care au primit zilnic o doză mare de DHA timp de doi ani au acumulat mai mult Omega-3 inclusiv la nivelul sistemului nervos central. Totuși, memoria și celelalte funcții cognitive nu s-au îmbunătățit comparativ cu grupul placebo.

Studiul, realizat de cercetători de la University of Southern California (USC), a fost publicat în EBioMedicine.

Cercetarea a inclus 365 de adulți cu vârste între 55 și 80 de ani, fără demență. Participanții consumau inițial cantități reduse de DHA, sub 200 de miligrame pe zi, și aveau cel puțin un factor de risc pentru demență. Printre aceștia se numărau obezitatea, hipertensiunea arterială, colesterolul crescut sau lipsa activității fizice. Aproape jumătate dintre participanți erau purtători ai variantei genetice APOE e4, asociată cu un risc mai mare de boală Alzheimer. O parte dintre voluntari au primit zilnic 2.000 de miligrame de DHA provenit din ulei de microalge. Ceilalți au primit placebo. Ambele grupuri au luat și un complex de vitamine B.

Este importantă această precizare: deși articolul CNN discută în general despre suplimentele Omega-3 din ulei de pește sau alge, studiul propriu-zis a folosit DHA provenit din microalge.

Omega-3 a ajuns în organism și la nivelul sistemului nervos

Rezultatul nu poate fi explicat prin faptul că suplimentul nu ar fi fost absorbit. După șase luni, cercetătorii au constatat o creștere clară a DHA în lichidul cefalorahidian, lichidul care înconjoară creierul și măduva spinării. În sânge, indicele Omega-3 a crescut, de asemenea, semnificativ la persoanele care au primit suplimentul. Efectul a fost observat inclusiv la purtătorii variantei APOE e4. Cu toate acestea, după 24 de luni, cercetătorii nu au identificat diferențe relevante între grupul care a primit DHA și cel placebo în ceea ce privește performanța cognitivă.

Nici investigațiile imagistice nu au indicat un avantaj privind volumul hipocampului sau grosimea cortexului. Hipocampul este o regiune cerebrală esențială pentru memorie și una dintre zonele afectate de boala Alzheimer. „Chiar și când am văzut niveluri ridicate de Omega-3 în creier, nu s-a îmbunătățit cogniția”, a explicat pentru CNN coordonatorul studiului, neurologul Hussein Yassine, profesor la Keck School of Medicine a USC.

Studiul nu spune că Omega-3 este inutil

Rezultatul nu înseamnă însă că acizii grași Omega-3 nu sunt importanți pentru creier. DHA este o componentă structurală importantă a creierului, ochilor și sistemului nervos, iar EPA și DHA au numeroase funcții fiziologice. Concluzia studiului este mult mai restrânsă: administrarea izolată a unei doze mari de DHA unor adulți aflați la risc nu a îmbunătățit memoria și funcțiile cognitive în cei doi ani de monitorizare. Iar rezultatul este în concordanță cu alte cercetări anterioare. O analiză care a inclus 38 de studii randomizate și aproape 50.000 de participanți a concluzionat că suplimentarea cu Omega-3 cu lanț lung are probabil un efect redus sau inexistent asupra prevenirii declinului cognitiv la adulții în vârstă. Un alt studiu amplu, VITAL, nu a identificat beneficii cognitive semnificative după administrarea zilnică a unui gram de Omega-3 marin persoanelor în vârstă, urmărite timp de doi-trei ani.

Peștele gras versus capsula cu Omega-3

Hussein Yassine atrage atenția asupra unei diferențe esențiale dintre suplimente și alimente. Când mâncăm pește, nu primim doar DHA sau EPA. Peștele furnizează și proteine, vitamina D, vitamina B12, seleniu, potasiu și alte substanțe nutritive. În același timp, consumul de pește face adesea parte dintr-un model alimentar mai larg. „În Mediterana, nivelurile ridicate de Omega-3 sunt predictori foarte puternici ai unei cogniții bune”, spune cercetătorul. Dar oamenii din aceste populații nu se bazează doar pe suplimente, ci consumă pește, fac mișcare și urmează un stil de viață diferit.

Sursele alimentare de Omega-3 includ somonul, macroul, sardinele și heringul. Nucile, semințele de in și semințele de chia furnizează în principal acid alfa-linolenic – ALA -, un alt tip de Omega-3. Organismul poate transforma o parte din ALA în EPA și DHA, însă conversia este limitată.

Suplimentele din microalge reprezintă, în schimb, o sursă directă de DHA și, în funcție de produs, EPA. Un studiu clinic publicat în 2025 a arătat că EPA și DHA provenite din microalge pot avea o biodisponibilitate comparabilă cu cele provenite din uleiul de pește.

Nu există o capsulă care să înlocuiască stilul de viață

Specialiștii citați de CNN atrag atenția asupra unei probleme mai largi: riscul de a privi suplimentele drept o soluție izolată pentru prevenirea demenței. Activitatea fizică, controlul tensiunii arteriale și colesterolului, somnul adecvat, alimentația echilibrată, evitarea fumatului și menținerea activității sociale au toate un rol în sănătatea creierului. Neurologul Richard Isaacson, care nu a participat la studiu, descrie administrarea unui supliment Omega-3 unei persoane cu numeroși factori de risc necontrolați drept o intervenție prea mică într-un context mult mai complex.

Studiul are și limite. Aproximativ 38% dintre participanți au abandonat cercetarea pe parcursul celor doi ani, în mare parte în perioada pandemiei de Covid-19. În plus, autorii subliniază că durata de 24 de luni poate fi insuficientă pentru observarea unor modificări ale riscului de demență care se dezvoltă de-a lungul multor ani. Concluzia cercetătorilor nu este, așadar, că trebuie abandonate alimentele bogate în Omega-3. Studiul arată mai degrabă că simpla creștere a cantității de DHA din sânge și din sistemul nervos nu se traduce automat într-o memorie mai bună.

Pentru sănătatea creierului, somonul din farfurie, mișcarea, somnul și restul alimentației par să spună o poveste mult mai complexă decât o singură capsulă.