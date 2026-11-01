Modul în care este preparat și consumat ceaiul poate influența în mod neașteptat sănătatea aparatului cardiovascular. Un studiu de amploare realizat în China, la care au participat aproape jumătate de milion de persoane, arată că atât temperatura lichidului, cât și frecvența consumului joacă un rol decisiv în protejarea inimii, potrivit datelor publicate în Journal of Internal Medicine.

Cercetarea a analizat obiceiurile a 485.934 de participanți pe o perioadă de nouă ani, timp în care au fost înregistrate 14.863 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, arată Mediafax.

Ceaiul cald protejează inima, cel fierbinte crește riscul

Potrivit concluziilor publicate de cercetători, consumul regulat și moderat de ceai este asociat cu un risc cu până la 11% mai mic de apariție a bolilor de inimă. Cu toate acestea, temperatura la care este băut face o diferență majoră: în timp ce ceaiul băut la o temperatură moderată aduce beneficii clare, varianta servită foarte fierbinte a fost asociată cu o creștere a riscului de probleme cardiovasculare.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că ceaiul negru prezintă o asociere mai consistentă cu reducerea riscului de boli de inimă în comparație cu ceaiul verde.

Câte cești de ceai sunt recomandate zilnic

Cea mai puternică reducere a riscului cardiovascular a fost observată în rândul persoanelor care consumă o cantitate estimată între șase și opt cești de ceai pe zi.

Cu toate acestea, comunitatea medicală recomandă prudență în interpretarea rezultatelor. Deși datele statistice indică o legătură clară între consumul regulat de ceai și o stare mai bună de sănătate, experții subliniază că studiul este de natură observațională și nu dovedește o relație directă de cauzalitate, fiind necesare cercetări suplimentare.