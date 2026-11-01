Atenție la temperatura ceaiului: Băutura caldă protejează inima, dar varianta fierbinte poate crește riscul de boli cardiovasculare

01 nov. 2026, Nutriție
Atenție la temperatura ceaiului: Băutura caldă protejează inima, dar varianta fierbinte poate crește riscul de boli cardiovasculare
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Modul în care este preparat și consumat ceaiul poate influența în mod neașteptat sănătatea aparatului cardiovascular. Un studiu de amploare realizat în China, la care au participat aproape jumătate de milion de persoane, arată că atât temperatura lichidului, cât și frecvența consumului joacă un rol decisiv în protejarea inimii, potrivit datelor publicate în Journal of Internal Medicine.

Cercetarea a analizat obiceiurile a 485.934 de participanți pe o perioadă de nouă ani, timp în care au fost înregistrate 14.863 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, arată Mediafax.

Ceaiul cald protejează inima, cel fierbinte crește riscul

Potrivit concluziilor publicate de cercetători, consumul regulat și moderat de ceai este asociat cu un risc cu până la 11% mai mic de apariție a bolilor de inimă. Cu toate acestea, temperatura la care este băut face o diferență majoră: în timp ce ceaiul băut la o temperatură moderată aduce beneficii clare, varianta servită foarte fierbinte a fost asociată cu o creștere a riscului de probleme cardiovasculare.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că ceaiul negru prezintă o asociere mai consistentă cu reducerea riscului de boli de inimă în comparație cu ceaiul verde.

Câte cești de ceai sunt recomandate zilnic

Cea mai puternică reducere a riscului cardiovascular a fost observată în rândul persoanelor care consumă o cantitate estimată între șase și opt cești de ceai pe zi.

Cu toate acestea, comunitatea medicală recomandă prudență în interpretarea rezultatelor. Deși datele statistice indică o legătură clară între consumul regulat de ceai și o stare mai bună de sănătate, experții subliniază că studiul este de natură observațională și nu dovedește o relație directă de cauzalitate, fiind necesare cercetări suplimentare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
01 nov.
Cea mai nutritivă legumă nu e nici kale și nici spanacul / Planta cu frunze mici și gust ușor picant a obținut scorul maxim într-un studiu
Cea mai nutritivă legumă nu e nici kale și nici spanacul / Planta cu frunze mici și gust ușor picant a obținut scorul maxim într-un studiu
Nutriție
01 nov.
INTERVIU. Cât din ce mănâncă mama ajunge, de fapt, în laptele matern? Dr. Ionuț Mihoci, neonatolog: „80% dintre mame elimină alimente din farfurie fără niciun motiv”
INTERVIU. Cât din ce mănâncă mama ajunge, de fapt, în laptele matern? Dr. Ionuț Mihoci, neonatolog: „80% dintre mame elimină alimente din farfurie fără niciun motiv”
Nutriție
31 oct.
STUDIU | 2.500 de particule de microplastice eliberează pliculețele de ceai, într-o singură ceașcă!/ Specialiștii recomandă ceaiul vrac!
STUDIU | 2.500 de particule de microplastice eliberează pliculețele de ceai, într-o singură ceașcă!/ Specialiștii recomandă ceaiul vrac!
Nutriție
31 oct.
Cum a ajuns medicul Donato Magi la 100 de ani! Care sunt obiceiurile care l-au menținut activ!
Cum a ajuns medicul Donato Magi la 100 de ani! Care sunt obiceiurile care l-au menținut activ!
Nutriție
31 oct.
Smoothie-ul lui Dwayne „The Rock” Johnson, după antrenament: 70 g de pudră proteică și până la 15 g de creatină / De ce nu este potrivit pentru toată lumea
Smoothie-ul lui Dwayne „The Rock” Johnson, după antrenament: 70 g de pudră proteică și până la 15 g de creatină / De ce nu este potrivit pentru toată lumea

Cele mai noi articole

Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
„Am luat decizia greșită, i-am pus în pericol pe alții”: Primele declarații ale atletei care a suferit o criză digestivă gravă în timpul unei competiții
„Am luat decizia greșită, i-am pus în pericol pe alții”: Primele declarații ale atletei care a suferit o criză digestivă gravă în timpul unei competiții
Meseria tradițională unde e criză uriașă de angajați / „Câștigi 1.600 de euro pe lună dacă știi să mânuiești cuțitul, dar tinerii nu mai vor să o învețe”
Meseria tradițională unde e criză uriașă de angajați / „Câștigi 1.600 de euro pe lună dacă știi să mânuiești cuțitul, dar tinerii nu mai vor să o învețe”
Pelteaua de gutui mănăstirească / Secretul Părintelui Efrem Băndărică pentru desertul auriu perfect: „Adăugați sucul de lămâie spre final”
Pelteaua de gutui mănăstirească / Secretul Părintelui Efrem Băndărică pentru desertul auriu perfect: „Adăugați sucul de lămâie spre final”
Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă
Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă