Toamna aduce temperaturi mai scăzute și, odată cu începerea școlii și a grădiniței, sezonul infecțiilor respiratorii. În această perioadă, alimentația poate avea un rol important în menținerea sănătății copiilor. Medicii atrag însă atenția că nu există un aliment-minune care să „întărească” imunitatea. Mai importantă este o dietă variată și echilibrată, adaptată vârstei și nevoilor fiecărui copil.

„Un meniu diversificat îi asigură organismului vitaminele, mineralele, proteinele și ceilalți nutrienți necesari pentru creștere, dezvoltare și funcționarea normală a sistemului imunitar”, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Ce alimente ar trebui să conțină meniul copilului, toamna

Fructele, în fiecare zi

„Fructele pot fi incluse zilnic în alimentația copiilor, fie la gustări, fie ca parte a meselor principale. Merele, perele, prunele, strugurii, citricele, kiwi și fructele de pădure sunt câteva dintre opțiunile potrivite.

Acestea aduc vitamina C, fibre și numeroși alți micronutrienți importanți. Atunci când este posibil, părinții pot opta pentru fructe de sezon și produse locale”, recomandă dr. Daciana Toma.

Legumele nu ar trebui să lipsească din meniu

La fel de importante sunt legumele, care ar trebui să fie prezente în alimentația copilului în fiecare zi. Ardeiul, broccoli, morcovii, dovleacul, roșiile, conopida și spanacul pot fi introduse în meniuri în funcție de vârsta și preferințele copilului.

“O alimentație diversificată înseamnă și varietate în modul de preparare: legumele pot fi consumate crude, gătite la abur, coapte sau incluse în supe și alte preparate”, recomandă medicul.

Proteinele sunt esențiale pentru dezvoltare

Ouăle, peștele, carnea slabă de pui sau curcan, fasolea, lintea și năutul sunt surse importante de proteine și alți nutrienți necesari organismului.

„Fierul și zincul, de exemplu, contribuie la funcționarea normală a organismului și sunt importanți pentru dezvoltarea copiilor. De aceea, alimentele bogate în acești nutrienți ar trebui să facă parte dintr-o dietă variată”, mai spune dr. Daciana Toma.

Lactatele și cerealele integrale completează alimentația

Iaurtul simplu, chefirul și brânza pot furniza proteine și calciu, în timp ce alimente precum ovăzul, pâinea integrală, orezul brun și hrișca pot contribui la un aport bun de fibre și alți nutrienți.

„Și nucile și semințele pot fi incluse în alimentația copiilor, atunci când sunt potrivite pentru vârsta lor. La copiii mici, acestea trebuie oferite într-o formă adecvată, pentru a reduce riscul de înec”, avertizează medicul.

Peștele gras și vitamina D, importante în sezonul rece

Somonul și sardinele sunt exemple de pește gras care poate aduce vitamina D și alți nutrienți importanți în alimentația copilului.

„În ceea ce privește suplimentele cu vitamina D, părinții ar trebui să discute cu medicul de familie sau cu pediatrul, pentru a stabili dacă sunt necesare și în ce doză. Nevoile diferă în funcție de vârsta copilului, alimentație și eventualele deficiențe.

Administrarea unor doze mari de vitamine sau a produselor promovate drept „imunostimulatoare” nu ar trebui făcută automat. De asemenea, dovezile disponibile nu susțin o recomandare universală ca vitamina D să fie administrată copiilor exclusiv pentru prevenirea infecțiilor respiratorii”, explică dr. Daciana Toma.

Apa, cea mai bună alegere pentru hidratare

Alimentația sănătoasă trebuie însoțită și de o hidratare corespunzătoare. Apa ar trebui să fie principala băutură oferită copiilor, în timp ce sucurile și băuturile îndulcite ar trebui limitate.

„Același lucru este valabil și pentru dulciuri și alimentele ultraprocesate, care pot fi consumate ocazional, dar nu ar trebui să ocupe un loc important în dieta zilnică.

Pentru copiii mici, o alimentație diversă poate include, în funcție de vârstă, fructe și legume, cereale, leguminoase, ouă și alimente de origine animală”, explică medicul.

Meniul de toamnă al copilului: ce nu ar trebui să lipsească

Pe scurt, alimentația unui copil în sezonul rece ar trebui să includă:

fructe și legume variate, consumate zilnic;

ouă, pește, carne slabă și leguminoase;

iaurt simplu, chefir și brânză;

cereale integrale;

nuci și semințe, atunci când sunt potrivite pentru vârsta copilului;

pește gras, precum somonul sau sardinele;

suficientă apă pe parcursul zilei;

cât mai puține sucuri, dulciuri și alimente ultraprocesate.

Nu există un aliment-minune pentru imunitatea copiilor

„O alimentație sănătoasă nu înseamnă să cauți un anumit aliment sau supliment care să „stimuleze” imunitatea peste noapte. Varietatea și echilibrul sunt cele mai importante.

Alături de o alimentație adecvată, sănătatea copiilor este susținută de somn de calitate, activitate fizică și timp petrecut în aer liber, precum și de limitarea excesului de dulciuri și a alimentelor ultraprocesate.

Atunci când copilul are nevoi nutriționale speciale, alergii, deficiențe sau alte probleme de sănătate, recomandările medicului ar trebui să primeze. Nu toate suplimentele sunt necesare pentru toți copiii, iar administrarea lor ar trebui făcută în funcție de nevoile individuale”, ne sfătuiește dr. Daciana Toma.