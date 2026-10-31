Un studiu publicat în revista științifică Science of Food a identificat între 555 și 2.498 de particule de microplastice eliberate de pliculețele din plastic ale unor mărci de ceai, în timpul preparării unei infuzii.

Pliculețe de ceai cu particule de microplastice

Cercetătorii au detectat, de asemenea, bisfenol A (BPA) și compuși plastifianți în toate probele analizate. Autorii recomandă folosirea ceaiului vrac și a infuzoarelor din ceramică sau metal, dar subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru evaluarea riscurilor asupra sănătății.

Pliculețele de ceai fabricate din plastic ar putea reprezenta o sursă de expunere la microplastice și la anumite substanțe chimice asociate materialelor plastice. Potrivit unui nou studiu, patru mărci de ceai comercializate în Turcia au eliberat, în medie, între 555 și 2.498 de particule de microplastic pentru fiecare ceașcă preparată în condițiile testate.

Cercetarea, publicată în revista Science of Food și citată de G4Media, a analizat atât particulele desprinse din pliculețele de ceai, cât și prezența unor substanțe precum bisfenolul A (BPA) și esterii ftalați (PAE), utilizați în fabricarea materialelor plastice pentru a le îmbunătăți flexibilitatea, durabilitatea și rezistența la temperaturi ridicate.

Cum au fost testate pliculețele de ceai

Cercetătorii au analizat pliculețele din plastic aparținând a patru mărci de ceai provenite din Turcia. Pentru a simula prepararea unei cești obișnuite, acestea au fost introduse în apă la aproximativ 95 de grade Celsius, timp de trei minute.

Rezultatele au fost comparate cu cele obținute în urma analizării a 14 mărci de ceai vrac, comercializat fără pliculețe.

Pentru identificarea și măsurarea particulelor, echipa a utilizat microscopia, spectroscopia în infraroșu și metode de cromatografie pentru determinarea concentrațiilor de substanțe chimice din infuzii. Ulterior, cercetătorii au realizat și o evaluare teoretică a riscurilor pentru sănătate.

Cele patru mărci de ceai la pliculeț au eliberat între 555 și 2.498 de particule de microplastic pe ceașcă. Cantitățile au variat semnificativ de la un produs la altul.

Autorii atrag însă atenția asupra unei limitări importante: metodele folosite au permis identificarea doar a particulelor cu dimensiuni mai mari de 100 de micrometri. Prin urmare, valorile raportate nu includ particulele mai mici, care ar putea fi prezente în infuzii.

Toate particulele identificate în cazul pliculețelor erau fibre de poliamidă, materialul din care erau fabricate acestea.

Ce au descoperit cercetătorii în cazul ceaiului vrac

În probele de ceai vrac, cercetătorii au identificat între 146 și 1.178 de particule de microplastic pentru fiecare kilogram de frunze. Raportată la o porție obișnuită de două grame de ceai, cantitatea echivalează cu aproximativ 0,3-2,4 particule.

Comparația trebuie interpretată cu precauție, deoarece frunzele de ceai vrac nu au fost preparate prin infuzare, ci au fost supuse direct unui proces de digestie chimică. Prin urmare, experimentul nu a comparat în condiții identice o ceașcă de ceai la plic cu una preparată din frunze vrac. Cu toate acestea, rezultatele indică o concentrație mult mai redusă de particule în probele de ceai vrac analizate.

Spre deosebire de fibrele de poliamidă provenite din pliculețe, particulele identificate în frunzele de ceai vrac erau alcătuite din mai multe tipuri de polimeri.

Cercetătorii explică această diversitate prin posibila contaminare în mai multe etape ale lanțului de producție. Printre sursele menționate se numără sacii și ambalajele din plastic folosite în agricultură, praful din atmosferă și contactul frunzelor cu echipamentele industriale.

Utilajele de încărcare, benzile transportoare și instalațiile folosite pentru rularea frunzelor pot contribui la transferul particulelor de plastic sau al plastifianților pe suprafața ceaiului. De asemenea, în timpul procesului de ofilire, frunzele rămân expuse aerului pentru perioade îndelungate, ceea ce le poate favoriza contaminarea cu particule aflate în suspensie.

BPA, identificat în toate infuziile preparate cu pliculețe

Pe lângă microplastice, cercetătorii au identificat bisfenol A și compuși plastifianți în toate cele patru infuzii preparate cu pliculețe din plastic.

Potrivit estimărilor echipei, cantitatea de BPA provenită dintr-o ceașcă de ceai a reprezentat între 4,55% și 21,70% din valoarea de referință pentru aportul zilnic tolerabil stabilită de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

BPA este o substanță chimică utilizată în fabricarea anumitor materiale plastice. Unele cercetări au asociat expunerea la acest compus cu posibile efecte asupra sistemului hormonal, însă evaluarea riscurilor depinde de nivelul și durata expunerii.

Autorii studiului precizează că efectele asupra sănătății nu au fost măsurate direct în cadrul cercetării. Evaluarea riscurilor a fost realizată pe baza unor parametri toxicologici și a estimărilor privind consumul de ceai.

Cercetătorii menționează în mod special grupurile vulnerabile, precum femeile însărcinate și copiii, în contextul necesității reducerii expunerii la aceste substanțe.

Cum poate fi redusă expunerea la microplastice din ceai

Una dintre recomandările principale ale echipei este evitarea pliculețelor de ceai fabricate din plastic și alegerea ceaiului vrac.

Pentru preparare, cercetătorii recomandă utilizarea infuzoarelor din ceramică sau metal, în locul celor care conțin componente din plastic. O altă măsură sugerată este clătirea frunzelor de ceai vrac cu apă rece înainte de infuzare, pentru a reduce o parte din contaminarea provenită din mediul înconjurător.

Autorii subliniază însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina mai exact nivelul de expunere și eventualele efecte asupra sănătății. Printre direcțiile viitoare se numără analizarea unui număr mai mare de probe, îmbunătățirea metodelor de identificare a particulelor foarte mici și măsurarea directă a substanțelor chimice din ceaiul vrac preparat prin infuzare.

Până la obținerea unor date mai clare, alegerea ceaiului vrac și a unor accesorii de preparare din ceramică sau metal reprezintă o măsură simplă prin care consumatorii pot limita contactul cu materialele plastice în timpul preparării ceaiului.